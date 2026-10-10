Brüksel’den Avrupa kentlerine tek rezervasyonla tren yolculuğu

Avrupa’da gece treni seferleri düzenleyen European Sleeper ile Hollanda merkezli tren bileti platformu Choo-Choo, farklı tren şirketleriyle yapılan yolculukları tek platform üzerinden planlamayı ve biletlemeyi kolaylaştıran yeni bir sistem geliştirdi.

AA'nın haberine göre, yeni uygulama, yolcuların Avrupa kentleri arasındaki yolculuklarında her etap için ayrı internet sitelerinden bilet alma ihtiyacını azaltmayı hedefliyor. Sistem sayesinde Eurostar’ın yüksek hızlı tren seferleriyle Avrupa’daki gece treni bağlantıları aynı rezervasyon sürecinde bir araya geliyor.

Belçika, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Almanya arasında sefer yapan Eurostar ile yolculuk edenler, bu ülkelerdeki varış noktalarından gece trenleriyle devam edecekleri güzergâhları da aynı platformda planlayabiliyor. Araç, European Sleeper seferleriyle uyumlu tren seçeneklerini gösterirken aktarmalar için de öneriler sunuyor.

Avrupa’nın birçok kenti aynı platformda

European Sleeper’ın internet sitesinde yer alan destinasyonlar arasında Belçika’dan Brüksel ve Anvers, Hollanda’dan Amsterdam ve Rotterdam, Almanya’dan Berlin, Köln, Dresden ve Hamburg bulunuyor.

Fransa’nın başkenti Paris ve İngiltere’nin başkenti Londra’nın yanı sıra İspanya’dan Barselona, İtalya’dan Como ve Milano, İsviçre’den Zürih ve Çekya’nın başkenti Prag da sistemde yer alan destinasyonlar arasında. Çekya’daki Bohemya İsviçresi ile Almanya’daki Saksonya İsviçresi bölgeleri de platform üzerinden planlanabilen yolculuk seçenekleri arasında bulunuyor.

Bilet fiyatları güzergâha, varış noktasına ve bilet uygunluğuna göre değişiyor. Örneğin, Brüksel-Londra arasında tek yön Eurostar biletleri yaklaşık 60 avrodan, European Sleeper biletleri ise yaklaşık 50 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Brüksel, Avrupa’nın demir yolu bağlantılarında önemli bir merkez

Avrupa’nın önemli uluslararası demir yolu merkezlerinden Brüksel, yüksek hızlı trenler ve gece trenleriyle birçok kente ulaşım olanağı sunuyor.

Eurostar’ın doğrudan seferleriyle Brüksel’den Paris ve Londra’ya, Hollanda’da Rotterdam ve Amsterdam’a, Almanya’da ise Aachen, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Essen ve Dortmund’a seyahat edilebiliyor.

European Sleeper’ın gece trenleri Brüksel’i Berlin ve Dresden üzerinden Prag’a bağlıyor. Şirketin Brüksel-Milano hattında da gece treni seferleri bulunuyor.

Planlanan Kopenhag-Malmö hattının Nisan 2028’de hizmete girmesiyle Brüksel’in doğrudan gece treni bağlantılarının Danimarka ve İsveç’e kadar genişlemesi hedefleniyor.

(EMK)