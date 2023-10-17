Brüksel’de taraftarlara silahlı saldırı

Belçika'nın başkenti Brüksel’de dün akşam yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde silahla rastgele ateş açtı.

Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği, ateş etmeye orada da devam ettiği ve gözden kaybolduğu görülüyor.

Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda ölen 2 kişi, EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşlarıydı.

Brüksel'de tehlike seviyesi en yükseğe; 4'e çıkarılırken, ülkenin diğer yerlerinde seviye 3 olarak belirlendi.

Savcılık “terör soruşturması” başlattı

Federal Savcılık olayla ilgili “terör soruşturması” başlattı.

Saldırgan henüz yakalanmadı.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, olayları Federal Kriz Merkezinden takip ettiğini belirterek, vatandaşlara dikkatli olma çağrısı yaptı.

İsveçli mevkidaşına başsağlığı dilediğini bildiren de Croo, "Terörle mücadelemiz ortak" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Teröre karşı birlikteyiz" mesajını paylaştı.

Maç askıya alındı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Belçika ile İsveç arasındaki karşılaşma, saldırı sonrası askıya alındı.

Maç başlamadan hemen önce Brüksel'de iki İsveç taraftarının silahlı saldırı sonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Belçika ile İsveç arasındaki futbol karşılaşmasına devam edilmedi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, ilk devresi tamamlanan maçın "terör saldırısı olasılığı" gerekçesiyle askıya alındığı belirtildi. Kararın, iki takımın onayı ve güvenlik güçleriyle yapılan görüşmenin ardından verildiği de vurgulandı.

İsveç basınında yer alan haberlerde, İsveçli milli oyuncuların maçın ikinci yarısına çıkmama yönündeki taleplerini hakeme ilettiği, Belçikalı oyuncuların da bu duruma onay verdiği bildirildi.

Belçika basınında ise saldırganın henüz yakalanamaması nedeniyle hoparlörden taraftara tribünlerde kalmaları yönünde çağrıda bulunulduğu ifade edildi. (AS)