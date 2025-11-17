ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 17 Kasım 2025 08:52
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2025 08:56
1 dk Okuma

Brüksel’de binlerce kişiden Gazze’ye destek yürüyüşü

Kuzey Tren İstasyonu önünde toplanan gruplar, Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması’nın acilen askıya alınmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta kalabalık bir protesto yürüyüşü görülüyor. Şehir merkezindeki geniş bir caddede toplanan göstericiler, ellerinde çok sayıda Filistin bayrağı taşıyor. Ön planda ve ortada büyük bir pankart dikkat çekiyor; üzerinde farklı dillerde yazılmış mesajlar ve ortasında bir sembol bulunuyor. Mesajlarda, İsrail’e yönelik eleştiriler ve boykot çağrıları yer alıyor.
Fotoğraflar: AA

Belçika’nın başkenti Brüksel’de binlerce kişi, İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sokaklara çıktı.

Kuzey Tren İstasyonu önünde toplanan gruplar, Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması’nın acilen askıya alınmasını istedi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, sloganlar eşliğinde AB kurumlarının bulunduğu Jean Rey Meydanı’na doğru yürüdü.

“Sivilleri bombalamak meşru müdafaa değildir”, “Soykırıma hayır!”, “Kurtuluşa kadar direniş!” ve “Filistin için ayağa kalkın!” yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, Belçika hükümetine İsrail’e karşı kapsamlı bir askeri ambargo uygulama çağrısı yaptı.

Gazze nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip
FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI
Gazze nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip
10 Kasım 2025
Gazze’de kesilmeyen ateş
KOLEKTİF UTANCIMIZ GAZZE - II
Gazze’de kesilmeyen ateş
4 Kasım 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
gazze ablukası Filistin bayrağı israil filistin israil filistin ateşkesi İsrail soykırımı
ilgili haberler
İsrail Filistinlilere idam cezası getirebilecek tasarıyı oyladı
11 Kasım 2025
/haber/israil-filistinlilere-idam-cezasi-getirebilecek-tasariyi-oyladi-313426
MARWA FATAFTA YAZDI
Savaş için yapay zekâ: Büyük teknoloji şirketleri İsrail’in suçlarını ve işgalini güçlendiriyor
7 Kasım 2025
/haber/savas-icin-yapay-zeka-buyuk-teknoloji-sirketleri-israilin-suclarini-ve-isgalini-guclendiriyor-313293
Filistin’de dijital sömürgeciliğe karşı direniş
5 Kasım 2025
/yazi/filistinde-dijital-somurgecilige-karsi-direnis-313210
YUVAL ABRAHAM YAZDI
İsrail’in Google ve Amazon’la yaptığı anlaşmanın perde arkası
4 Kasım 2025
/haber/israilin-google-ve-amazonla-yaptigi-anlasmanin-perde-arkasi-313200
İsrail’de Filistinli mahkuma işkenceyi oraya çıkartan başsavcı gözaltında
4 Kasım 2025
/haber/israilde-filistinli-mahkuma-iskenceyi-oraya-cikartan-bassavci-gozaltinda-313197
İsrail’de Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran askeri başsavcı baskılar sonucu istifa etti
31 Ekim 2025
/haber/israilde-filistinli-esire-tecavuzu-ortaya-cikaran-askeri-bassavci-baskilar-sonucu-istifa-etti-313090
BM Raportörü: Dünya, Filistinli kadın ve çocukların katledilmesine duyarsızlaştı
31 Ekim 2025
/haber/bm-raportoru-dunya-filistinli-kadin-ve-cocuklarin-katledilmesine-duyarsizlasti-313062
İsrail, ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye saldırdı: 63 ölü
29 Ekim 2025
/haber/israil-ateskesi-ihlal-ederek-gazzeye-saldirdi-63-olu-313004
Gazze’de su kıtlığı ve 250 bin ton çöp, Filistin halkının sağlığını tehdit ediyor
28 Ekim 2025
/haber/gazzede-su-kitligi-ve-250-bin-ton-cop-filistin-halkinin-sagligini-tehdit-ediyor-312970
