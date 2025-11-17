Brüksel’de binlerce kişiden Gazze’ye destek yürüyüşü

Belçika’nın başkenti Brüksel’de binlerce kişi, İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sokaklara çıktı.

Kuzey Tren İstasyonu önünde toplanan gruplar, Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması’nın acilen askıya alınmasını istedi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, sloganlar eşliğinde AB kurumlarının bulunduğu Jean Rey Meydanı’na doğru yürüdü.

“Sivilleri bombalamak meşru müdafaa değildir”, “Soykırıma hayır!”, “Kurtuluşa kadar direniş!” ve “Filistin için ayağa kalkın!” yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, Belçika hükümetine İsrail’e karşı kapsamlı bir askeri ambargo uygulama çağrısı yaptı.

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI Gazze nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip

KOLEKTİF UTANCIMIZ GAZZE - II Gazze’de kesilmeyen ateş

(EMK)