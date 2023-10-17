ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2023 15:12
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2023 15:15
1 dk Okuma

Brüksel saldırısının şüphelisi öldürüldü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki İsveçlinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının vurularak yakalanan şüphelisi, hastanede hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/17/bruksel-saldirisinin-suphelisi-olduruldu.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, federal savcılıktan yapılan açıklamada, 08.00 sularında polis vatandaştan gelen ihbar üzerine Scharbeek Mahallesi'ndeki bir kafeye baskın düzenledi.

Polis tarafından vurularak yakalanan zanlı, kaldırıldığı hastanede 09.38'de öldü.

Zanlıyla beraber saldırıyı düzenlediği silah ve giydiği kıyafetler de bulundu.

Savcılık, soruşturmanın sürmesi nedeniyle daha fazla bilgi paylaşmayacağını duyurdu.

Kristersson: Daha fazla güvenlik önlemi alınacak 

Öte yandan, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Başbakanlık binasında basın toplantısı düzenleyen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da saldırganın öldürüldüğünü belirtti.

Saldırganın zaman zaman İsveç'te yaşadığını aktaran Kristersson, saldırganın, Brüksel'de yaptığı saldırıda tek başına hareket ettiğine dönük güçlü delillerin bulunduğunu kaydetti.

Kristersson, "İsveç'in hiç bu kadar tehdit altında kalmadığını" vurgulayarak, daha fazla güvenlik önlemlerinin alınmasının zamanının geldiğini söyledi.

Kent merkezinde dün akşam EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımları arasındaki müsabakanın oynandığı stadyuma 5 kilometre mesafede bir kişi rastgele ateş açarak 2 İsveçliyi öldürmüştü.

Brüksel’de taraftarlara silahlı saldırı
Brüksel’de taraftarlara silahlı saldırı
17 Ekim 2023

(VC)

Belçika brüksel silahlı saldırı İsveç
Sayfa Başına Git