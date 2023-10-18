Brüksel saldırısını IŞİD üstlendi

IŞİD’in haber ajansı Amak, Belçika’nın başkenti Brüksel’de iki kişinin hayatını kaybettiği 16 Ekim’deki silahlı saldırıyı örgütün üstlendiğini bildirdi.

Amak’a göre Brüksel saldırısı, IŞİD’in, “uluslararası koalisyon ülkelerinin vatandaşlarını hedef alma çağrısı” kapsamında yapıldı.

Brüksel saldırısının şüphelisi öldürüldü

Brüksel’deki Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde yaşanan saldırıda iki kişi hayatını kaybetmişti.

Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler, EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşlarıydı.

Silahlı saldırının şüphelisi dün (17 Ekim) yapılan operasyonda vurularak yakalanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Belçika polisi, saldırganın, Tunus vatandaşı Abdesalem Lassoued (45) olduğunu açıklamıştı.

Brüksel’de taraftarlara silahlı saldırı

(VC)