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Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 13:01
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2023 13:06
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Brüksel saldırısını IŞİD üstlendi

Belçika’nın başkenti Brüksel'de iki İsveçlinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/18/bruksel-saldirisini-isid-ustlendi.jpeg
Fotoğraf: Amak

IŞİD’in haber ajansı Amak, Belçika’nın başkenti Brüksel’de iki kişinin hayatını kaybettiği 16 Ekim’deki silahlı saldırıyı örgütün üstlendiğini bildirdi.

Amak’a göre Brüksel saldırısı, IŞİD’in, “uluslararası koalisyon ülkelerinin vatandaşlarını hedef alma çağrısı” kapsamında yapıldı.

Brüksel saldırısının şüphelisi öldürüldü
Brüksel saldırısının şüphelisi öldürüldü
17 Ekim 2023

Brüksel’deki Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde yaşanan saldırıda iki kişi hayatını kaybetmişti.

Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler, EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşlarıydı.

Silahlı saldırının şüphelisi dün (17 Ekim) yapılan operasyonda vurularak yakalanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Belçika polisi, saldırganın, Tunus vatandaşı Abdesalem Lassoued (45) olduğunu açıklamıştı.

Brüksel’de taraftarlara silahlı saldırı
Brüksel’de taraftarlara silahlı saldırı
17 Ekim 2023

(VC)

brüksel IŞİD Belçika silahlı saldırı
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