Brooklyn İlçe Belediye Başkanı: "Türk yetkililer bana da rüşvet teklif etti"

New York'un Brooklyn İlçe Belediye Başkanı Antonio Reynoso, kendisinden önce Brooklyn Belediye Başkanı olan ve buradan New York Belediye Başkanlığı'na yükselen Eric Adams'ın geçtiğimiz hafta kent savcılarınca Türkiye dışişleri görevlilerinden rüşvet almakla suçlanmasının ardından kendisinin de benzer rüşvet önerilerine muhatap olduğunu açıkladı.

Brooklyn İlçe Belediye

Başkanı'na çay takımı

New York Post'un haberine göre Reynoso, yemin töreninin ardından Türkiye hükümetinin kendisine sekiz parçalık bir porselen çay takımı göndermesine şaşırdığını ve bunu iade ettiğini ancak durumu selefinin suçlanmasından sonra yeni bir açıdan görebildiğini söyledi.

Reynoso Pazartesi günü, dijital TV kanalı PIX 11'e verdiği söyleşide ayrıcaTürk hükümetinin teklif ettiği Türkiye gezisini de reddettiğini söyledi.

Reynoso, "Öyle anlaşılıyor ki, Adams'ın geçmişte onlara verdiği fırsatı benimle de sürdürmeye çalıştılar" dedi.

PIX11 sunucusu Dan Mannarino da attığı sosyal medya mesajında Reynoso'nun "Geriye dönüp baktığında, olanların nedenini şimdi [daha iyi] görebildiğini söylüyor," dedi.

İlk halka daima Brooklyn ilçe belediyesi

Federal savcıların Adams'ın Brooklyn ilçe belediye başkanı iken memnuniyetle kabul ettiğini söylediği ama Reynoso'nun reddettiği iki hediye, şimdi Adams'a karşı tarihi bir rüşvet ve yolsuzluk iddianamesinin omurgasını oluşturuyor.



Adams'a yönelik 57 sayfalık iddianameye göre, 2014 ile 2021 arasında Brooklyn İlçe Belediye Başkanı olarak görev yapan Adams, uluslararası uçuşlarda "business class" yükseltmeleri, lüks otel konaklamaları, ücretsiz yemekler ve lüks tekne turları dahil olmak üzere Türk yetkililer ve vatandaşlarından 100 bin doları aşkın değerde ücretsiz veya büyük çapta indirimli seyahat avantajları elde etmişti.

Reynoso, Adams'ın New York Belediye Başkanlığı'na yükseldiği 2021 yerel seçimlerinde Brooklyn İlçe Belediye Başkanı seçilmişti.

PIX 11'deki söyleşisinde Reynoso ilçe belediye başkanlığı görevinin başlarında bir toplantı sırasında Türkiye Başkonsolosluğu'nun kendisini Türkiye'ye davet ettiğini söyledi.

"Seyahat masraflarını kendilerinin halledeceklerini söylediler," dedi.

"Belediye Başkanı'nın (Adams) Türkiye'ye daha önceki seyahatinden söz etmişlerdi ve sizin de seyahat etmenizi [istiyoruz] demişlerdi." dedi. "Geriye dönüp baktığımda, hediyeler ve benzeri şeyler aracılığıyla benimle iyi ilişkiler kurmaya yönelik bir girişim olduğunu kesinlikle hissediyorum."

Reynoso, bu teklifin, seçilmiş New York City yetkililerinin çıkar çatışmalarına düşmeden uluslararası seyahat izni almaları açısından karmaşık bir süreci gerektirmesi nedeniyle kendisinde kaygılara yol açtığını söyledi.

Ayrıca Türkiyeli yetkililerin kendisine ve ekibine sekiz adet "özenle hazırlanmış" porselen, altın kaplama çay takımı hediye etmeye çalıştığını ve genel danışmanının bunları geri gönderdiğini söyledi.

Reynoso, başlangıçta Türkiye Başkonsolosluğu'nun kentin yolsuzluğu önleme prosedürlerinden habersiz olduğunu düşünerek "Bunlar konsolosluğun New York'taki seçilmiş yetkililerle yapmaması gereken şeyler," demiş.

Belediye başkanı, "Şimdi, geriye bakıldığında, ne yapıp ne yapamayacaklarını çok iyi biliyorlardı," dedi.

Bir önceki Brooklyn ilçe

belediye başkanına da...

Adams'a yöneltilen Türkiye'den rüşvet alma iddiaları, görevdeki bir New York Belediye Başkanı'na yöneltilen ilk federal suçlama oldu. Ancak bunlar, bir zamanlar Brooklyn İlçe Başkanı olan birinin Türkiye hükümetinden ücretsiz seyahat kabul ederek yaptırımlarla ilk karşı karşıya kalışı değil.

Adams'tan önce Brooklyn ilçe belediye başkanı olarak görev yapan Marty Markowitz, 2011'de kentin Çıkar Çatışmaları Kurulu'ndan, eşinin iki Türkiye seyahatinde kendisine eşlik etmesi için ücretsiz uçak bileti kabul ettiği için 20 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Kurul, Markowitz'in ücretsiz Türkiye seyahatini resmi bir iş olarak kabul ettiği için onaylamış olsa da, bunun eşi için geçerli olmadığına karar verdi.

Markowitz karara katılmamakla birlikte kurula karısının bilet parası ödemeden gittiğini açıkladı ve para cezasına çarptırıldı.

Savcılar, ise birkaç yıl boyunca Türk yetkililer ve yurttaşlarından aldığı 123 bin doları aşan seyahat ayrıcalığını açıklamadığı iddiasıyla Adams'ı 45 yıla varan hapis tehdidiyle beş ayrı suçtan dava ediyor.

(AEK)