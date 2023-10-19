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DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 09:05
 ~ Son Güncelleme: 19 Ekim 2023 10:15
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Britanya’da 2 binden fazla sanatçı Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Aralarında Charles Dance, Liam Cunningham ve Tilda Swinton’ın bulunduğu 2 binden fazla sanatçı, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan metni imzaladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/19/britanyada-2-binden-fazla-sanatci-gazze-de-ateskes-cagrisi-yapti.jpg

Artists for Palestine platformunun internet sitesinde, Gazze'de ateşkes sağlanması talebi içeren metne oyuncu, yazar, ressam, yönetmen, fotoğrafçı ve heykeltraş gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 2 binin üzerinde sanatçı destek verdi.

"Bir suça ve felakete tanıklık ediyoruz" ifadelerinin yer aldığı metinde, İsrail'in saldırıları karşısında Gazze'nin moloz yığınına döndüğü ve 2 milyondan fazla kişinin elektriğinin, suyunun, gıda ve ilaç tedarikinin kesildiği belirtildi.

Gazze halkının çoğunluğunun mülteciler ve çocuklarından oluştuğu kaydedilen açıklamada, "Şimdi içlerinden yüz binleri denizden, karadan ve havadan bombalanıyor, dedeleri silahın namlusuyla yerinden edilenlere, hayal edilemez boyuttaki kolektif cezalandırmayla 'kaç' deniyor" dendi.

Filistinlilere "hayvan" benzetmesi yapan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ifadelerine de yer verilen ateşkes çağrısında, "Haklarından mahrum bırakılan bu insanlar, neredeyse her şeyin yapılabileceği insanlar haline geldi" değerlendirmesi yer aldı.

Metinde, İngiltere hükümeti de eleştirildi:

"Hükûmetimiz savaş suçlarını tolere etmekle kalmıyor yardım ve yataklık da yapıyor. Suça ortaklık edenlerin hesap vereceği zaman da gelecek. Ancak şu an kimden gelirse gelsin sivillere yönelik her türlü şiddetin ve uluslararası hukukun ihlalini kınarken Gazze'ye uygulanan benzeri görülmemiş zulme son vermek için elimizden geleni yapmak görevimizdir."

İnsani yardım talebi

Gazze'nin yok edilmesi ve insanların yerlerinden edilmesine karşı küresel çağrılara destek verilen metinde, "Hükümetimizi İsrail'e askeri ve siyasi desteğini sona erdirmeye çağırıyoruz. Hemen bir ateşkes ve insani yardım için Gazze sınır kapılarının açılması çağrısı yapıyoruz" açıklamalarına yer verildi.

Farklı dallarda faaliyet yürüten sanatçıların imzaladığı metinde Taht Oyunları dizisi oyuncularından Charles Dance ve Liam Cunningham, Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi Narnia Günlükleri filmi oyuncusu Tilda Swinton, Harry Potter filmi oyuncusu Peter Mullan’ın imzası da yer aldı.

Liam Cunningham ayrıca sosyal medya hesabından, “Sessizlik, suç ortaklığıdır” diye yazdı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı El-Ehli Baptist Hastanesi
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