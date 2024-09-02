BRICS nedir?

BRICS ülkeleri, küresel ekonomi üzerindeki etkiyi artırmak, gelişmekte olan ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek ve gelişmiş ülkelerle aralarındaki ekonomik farkı azaltmak amacıyla 2006 yılında bir araya gelmiştir. İlk olarak "BRIC" olarak adlandırılan grup, Güney Afrika'nın 2010 yılında katılmasıyla "BRICS" adını almıştır.

Bu grup, uluslararası ilişkilerde ekonomik işbirliği, kalkınma projeleri, ticaret, yatırım ve diğer alanlarda işbirliği yapmak için düzenli olarak bir araya gelir. BRICS, Batı'nın liderliğindeki mevcut uluslararası düzenin alternatiflerini geliştirme çabalarıyla da bilinir.

BRICS ülkeleri dünya nüfusunun yaklaşık %40'ını ve küresel GSYİH'nin önemli bir bölümünü temsil eder, bu nedenle uluslararası alanda giderek daha fazla etki kazanmıştır.

Yeni katılımlar

BRICS ülkeleri dünya nüfusunun yaklaşık %40'ını ve küresel GSYİH'nin önemli bir bölümünü temsil eder, bu nedenle uluslararası alanda giderek daha fazla etki kazanmıştır.

Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg'da Ağustos 2023’te düzenlenen BRICS Zirvesi’nde alınan kararla, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Arjantin’den oluşan 6 ülkenin birliğe katılması onaylanmıştı. Ancak Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, 30 Aralık’ta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu mekanizmasından çıktıklarını bildirdi.

Rusya ise BRICS'in 2024 yılı dönem başkanlığını devralırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuya ilişkin 1 Ocak’ta yaptığı açıklamada, birliğin artık 10 uluslu bir yapı haline geldiğini ve Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni üyeler olarak katıldığını söyledi.

Dolara alternatif para

BRICS ülkelerindeki merkez bankalarının altın rezervleri de özellikle “dolara alternatif para birimi” tartışmaları ekseninde gündeme gelen bir başka unsur olarak ön plana çıkıyor.

Birlik nezdinde ortak yeni bir rezerv para birimi kurulmasına yönelik tartışmalar sürerken, Putin, BRICS’in bu konuda çalışmalar yürüttüğünü ancak bunun kolay bir süreç olmadığını, zaman alacağını söylemişti.

Putin, yeni bir rezerv para birimi yerine devletler arasındaki ödemeleri sağlamak için bir sistem kurmanın daha önemli olduğu değerlendirmesini de yapmıştı.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre Rusya 2 bin 332 tonla BRICS’te en çok altın rezervine sahip ülke konumunda. Onu 2 bin 10 tonla Çin, 797 tonla Hindistan takip ediyor.

Suudi Arabistan 323 ton, Brezilya 129 ton, Mısır 125 ton, Güney Afrika 125 ton ve Birleşik Arap Emirlikleri 75 ton altın rezervine sahipken, resmi olarak bildirimde bulunmayan İran’ın 325 ton, Etiyopya’nın ise 100 ton altın rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.