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DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2024 09:07
 ~ Son Güncelleme: 29 Mayıs 2024 09:08
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Brezilya’daki selde 169 kişi hayatını kaybetti

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), selden 2 milyondan fazla insanın etkilendiğini, 600 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Brezilya’daki selde 169 kişi hayatını kaybetti

Brezilya’nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 3 haftadır etkili olan yağışların yol açtığı sellerde, can ve mal kaybı artıyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), selden 2 milyondan fazla insanın etkilendiğini, 600 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 169, kayıpların sayısının 56 olarak güncellendiği belirtildi.

469 kasabada arama kurtarma çalışması

Açıklamada, sel felaketinden olumsuz etkilenen 469 kasabada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Su seviyesinin azaldığı bazı kasabalarda, su şebekelerinin onarıldığı ve halkın, içme suyuna kademeli olarak erişim sağladığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre, halen 42 otoyol, köprüler ve caddeler sular altında ve normale dönüş zaman alacak.

180 günlük “felaket durumu”

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil, eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır" demişti.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Felaketin etkilediği alanları 3 kez ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını açıkladı.

(AS)

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