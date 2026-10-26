Brezilya’da seçimi Lula da Silva kazandı: “Brezilya kimsenin arka bahçesi değildir”

*Ormansızlaşmanın üst üste dört yıl azaldığını belirten Lula, büyük teknoloji şirketlerinin seçimlere etkisi konusunda da uyardı.

*Bir otelde konuşan Lula, görev süresinin ardından yeniden aday olmayacağını açıkladı. Lula, tam gün eğitimi lise düzeyine kadar yaygınlaştırmayı, ABD merkezli yapay zekâ sistemlerine bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerjiyle çalışan veri merkezleri kurmayı ve ülkeye özgü bir yapay zekâ geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

*Flávio Bolsonaro, darbe planlamaktan 27 yıl hapse çarptırılan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu. Lula, dördüncü kez demokratik yollarla seçilmiş oldu ve destekçileri Sao Paulo sokaklarında kutlama yaptı.

*Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini kazanan 81 yaşındaki Luiz Inacio Lula da Silva, "Brezilya kimsenin arka bahçesi değildir ve olmayacaktır" dedi. BBC'nin haberine göre Yüksek Seçim Kurulu, oyların yüzde 98,7'si sayıldığında Lula'nın zaferinin matematiksel olarak kesinleştiğini duyurdu. Lula oyların yüzde 51,75'ini, rakibi Flávio Bolsonaro yüzde 48,25'ini aldı.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre kazanan 81 yaşındaki Luiz Inacio Lula da Silva, “Brezilya kimsenin arka bahçesi değildir ve olmayacaktır” dedi.

*BBC'deki habere göre, Brezilya Yüksek Seçim Kurulu, oyların yüzde 98,7’sinin sayıldığını ve sonuçlara göre Lula da Silva’nın seçimi kazandığının matematiksel olarak kesinleştiğini duyurdu. Lula oyların yüzde 51,75’ini, rakibi Flávio Bolsonaro ise yüzde 48,25’ini aldı. Ülkede yaklaşık 160 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Sonuçların açıklanmasının ardından Lula’nın destekçileri Sao Paulo sokaklarında kutlamalara başladı. Böylece Lula da Silva, dördüncü kez demokratik yollarla devlet başkanlığına seçilmiş oldu. Lula’nın rakibi Flávio Bolsonaro, 2022’deki seçimleri kaybeden ve darbe planlamak suçundan 27 yıl hapis cezasına çarptırılan eski sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu.

Seçim zaferinin ardından Sao Paulo kentindeki bir otelde destekçilerine seslenen Lula da Silva, görev süresinin ardından yeniden aday olmayacağını açıkladı. Seçmenlerine teşekkür edip, “Tüm bunları size borçluyum. Brezilya demokrasisini kurtardı, seçimi dürüstlük, milliyetçilik ve demokrasi kazandı. Brezilya kimsenin arka bahçesi değildir ve olmayacaktır” diye konuştu.

Siyasi kariyerinde ulaştığı noktaya değinen Lula, üniversite diploması olmadan dört kez demokratik yollarla devlet başkanlığına seçilmesinden gurur duyduğunu söyledi. “Büyük bir gurur duyuyorum. Çünkü bu ülkede üniversite diploması olmadan dört kez demokratik yollarla seçilen tek devlet başkanıyım” dedi.

Eğitim ve yapay zekâ hedefleri

Eğitim alanındaki projelerini sürdüreceğini belirten Lula, lise düzeyine kadar tam gün eğitimi yaygınlaştırmayı ve lise öğrencilerine yönelik eğitim tasarruf teşviki programını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi. Üniversite öğrencileri için de benzer bir program hayata geçireceklerini kaydetti.

Teknoloji alanında dışa bağımlılığı azaltmak istediklerini söyleyip, ABD merkezli yapay zekâ sistemlerine bağımlı kalmak istemediğini dile getirdi. Brezilya'nın yenilenebilir enerji potansiyelinden yararlanarak ülkede veri merkezleri kurmayı ve ülkeye özgü bir yapay zekâ geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Amazon Ormanları'nda ormansızlaşma vurgusu

İklim değişikliğiyle mücadele ve Amazon Ormanları'nın korunmasına da değinen Lula, ülkede ormansızlaşmayı üst üste dört yıl boyunca azaltmayı başardıklarını belirtti. Lula, bu yılın da söz konusu eğilimin sürdüğü bir yıl olacağını ifade etti.

Dijital suçlar ve teknoloji şirketleri

Dijital mecralarda işlenen suçlar ve büyük teknoloji şirketlerinin seçimler üzerindeki etkisi konusunda uyarıda bulunan Lula, dijital dünyadaki suçların gerçek hayatta işlenen suçlar gibi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Lula, Brezilya'da vergi ödemeden milyonlarca dolar kazanan ve seçmenlerin tercihlerini ve seçim sonuçlarını etkilemeye çalışan büyük şirketlerin varlığına izin veremeyeceklerini belirtti.

Sandığa giden seçmenlere teşekkür etti

Seçim günü yaşlı ve hasta seçmenlerin oy kullanmak için gösterdiği çabaya da dikkat çeken Lula, hareket etmekte zorlanan, kanser ya da başka hastalıklarla mücadele eden kişilerin sandığa gitmesini takdirle karşıladığını söyledi.

Lula, oy kullanabilmek için torunlarının kucağında taşınan insanların görüntülerini izlediğini anlatarak, tüm zorluklara rağmen sandığa giden seçmenlere teşekkür etti.

Bolsonaro sonuçları tanımadı

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flávio Bolsonaro ise seçim sonucunu kabul etmeyeceğini ve sonuçların iptali için yargıya başvuracağını söyledi.

Bolsonaro, Yüksek Mahkeme Yargıcı Cristiano Zanin'in oy verme süresini iki saat uzatma kararını gerekçe gösterdi.

“Seçimleri bu gerçekleşme biçimiyle tanımak imkânsızdır” diyen Bolsonaro, kararın seçim devam ederken kuralların değiştirilmesi anlamına geldiğini savundu.

Ancak Brezilya basınında yer alan haberlere göre Bolsonaro'nun seçim kampanyası da bazı eyaletlerde şiddetli yağışları gerekçe göstererek oy verme saatlerinin uzatılması için seçim mahkemesine başvurmuştu.

Lula'nın kampanyası ise ücretsiz olması gereken toplu taşımadaki kısıtlamalar ve ulaşım sorunları nedeniyle en az dokuz eyalette oy verme süresinin uzatılmasını istemişti.

(EMK/HA)