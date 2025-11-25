ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Kasım 2025 01:57
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2025 07:27
2 dk Okuma

DARBECİ ESKİ BAŞKAN BOLSONARO CEZAEVİNDE

Brezilya: Lula, Bolsonaro'nun hapsedileceğine hayıflanan Trump'a "Burası egemen bir ülke" dedi

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, ev hapsindeyken darbecilikten aldığı 27 yıl 3 aylık cezanın kesinleşmesi üzerine ayak kelepçelerini sökerek kaçmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Trump "bu çok kötü" diye hayıflanırken Lula "Herkes onun ne yaptığını zaten biliyor, cezasını çekecek" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Brezilya: Lula, Bolsonaro'nun hapsedileceğine hayıflanan Trump'a "Burası egemen bir ülke" dedi
Lula ve Bolsonaro, seçim kampanyasında canlı TV tartışmasında/Görsel: Videodan kayıt

Brezilya'da federal polis, ev hapsindeki  eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu, darbe girişimi nedeniyle çarptırıldığı 27 yıl 3 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine gözaltına almıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro'nun cezasını çekmek üzere gözaltına alınmasına ilişkin olarak "Yargının belirlediği cezayı çekecek ve herkes onun ne yaptığını zaten biliyor." ifadesini kullandı.

Bolsonaro yandaşlarından Kongre baskını: 200 kişi gözaltında
BREZİLYA
Bolsonaro yandaşlarından Kongre baskını: 200 kişi gözaltında
9 Ocak 2023
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya darbe girişimi suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezası
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya darbe girişimi suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezası
12 Eylül 2025

Lula G20 Zirvesinde: "Cezasını çekecek"

Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'taki G20 Liderler Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lula Bolsonaro için "Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmalar, suçlamalar üzerine tartışmalar ve bir yargılanma süreci gerçekleşti. Başka bir deyişle, adalet kararını verdi ve karar kesinleşti. Başka bir yorumum yok." dedi.

Trump, darbeci dostu için üzgün

ABD Başkanı Donald Trump'ın Jair Bolsonaro'nun cezasını çekmek üzere gözaltına alınmasına, "Bu çok kötü bir durum." diye tepki göstermesini eleştiren Lula "Trump’ın, bizim egemen bir ülke olduğumuzu ve adli kararların bağımsızca alındığını bilmesi gerekiyor. Burada verilen karar geçerlidir. Yargının aldığı karara ilişkin yorum yapmak istemiyorum." dedi.

Polis, Bolsonaro'yu, cezasının infazına başlanmasına kısa süre kala gözaltına almıştı. Jair Bolsonaro, ev hapsinde tutulurken infaz hazırlıklarını haber alınca ayağındaki elektronik kelepçeyi bir kaynak cihazıyla sökmeye çalışırken yakalanmıştı. Bu ihlal üzerine Yüksek Mahkeme kaçma riski gerekçesiyle gözaltı kararı verdi.

Brezilya medyasındaki haberlere göre, 2019–2023 dönemi devlet başkanı Bolsonaro, yaklaşık 12 metrekarelik, bir yatak, özel banyo, pencere, televizyon, klima ve küçük bir buzdolabı olan özel bir odada tutulacak.

(AEK)

trump Jair Bolsonaro lula da silva Brezilya
