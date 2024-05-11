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DÜNYA
Yayın Tarihi: 11 Mayıs 2024 09:39
 ~ Son Güncelleme: 11 Mayıs 2024 09:48
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Brezilya'da sel baskını: 116 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da sel nedeniyle 116 kişi hayatını kaybetti, 121 bin 957 kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Brezilya'da sel baskını: 116 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraflar: AA

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 116'ya çıktığı bildirildi.

Görseli Büyüt

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerden sonra Porto Alegre metropolitan bölgesindeki Canoas'ta, can ve mal kaybı artıyor.

Görseli Büyüt

Seller ve maddi hasarlardan 840 bini aşkın kişi olumsuz etkilenirken, 121 bin 957 kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Görseli Büyüt

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Brezilya sel
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