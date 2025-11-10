Brezilya Cumhurbaşkanı Lula’dan #COP30’da iklim eylemi çağrısı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 30. Taraflar Konferansı (COP30), bugün Brezilya’nın Belém kentinde başlıyor.

Belém’in, Amazon Ormanları’na açılan kapı olarak bilinmesi dolayısıyla “Amazon COP’u” olarak da adlandırılan zirve, 21 Kasım’da sona erecek.

Paris Anlaşması’nın 10. yılına denk gelen konferansta, ülkelerin 1.5°C hedefiyle uyumlu Ulusal Katkı Beyanları’nı (NDC) güncellemeleri, iklim finansmanı ve ormanların korunması gibi başlıklar müzakerelerin ana gündemini oluşturacak.

COP30 kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, dün (9 Kasım) yaptığı açıklamada küresel iklim kriziyle mücadelede “yeni bir dönemin başlaması gerektiğini” vurgulayan kapsamlı bir çağrı yayımladı.

“COP’un diplomatik vitrinlerinden çıkıp, halkların yaşadığı yıkımları görünür kılması şart”

Tüm ülkelere hitaben kaleme alınan çağrıda Lula, iklim krizine karşı ortak iyilik için yeniden kolektif bir seferberlik çağrısında bulundu.

Lula, iklim politikalarının merkezine kırılgan toplulukların, ekosistemlerin ve ekonomilerin direncini artıracak uyum politikalarının yerleştirilmesi gerektiğini belirtti. Gelişmekte olan ülkelere borç takası yoluyla ek finansman sağlanması, fosil yakıtların kademeli olarak terk edilmesi için bir takvim oluşturulması, orman koruma fonlarının genişletilmesi ve karbon piyasalarına ilişkin işbirliğinin güçlendirilmesi, çağrının öne çıkan önerileri arasında yer aldı.

İklim politikasının yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal bir adalet meselesi olduğunu vurgulayan Lula; iklim eyleminin yoksulluğun, açlığın ve çevresel ırkçılığın ortadan kaldırılmasıyla birlikte ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

COP30’a katılan ülke liderlerinin yer aldığı aile fotoğrafı, Fotoğraf: Hermes Caruzo / COP30