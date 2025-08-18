Bozdağ Diyanet’in miras hutbesini savundu: Dayatma değil, hatırlatma

Meclis Başkanvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kadınlara erkeklere göre yarı oranında miras hakkı tanıyan İslam hükmünü hatırlattığı hutbeye yönelik tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bozdağ, hutbelerin siyasetin üzerinde olduğunu ve anayasal güvence altında bulunduğunu vurguladı. Yapılan hatırlatmaların bir “dayatma” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Bozdağ, hutbelerin yalnızca dini bilgi ve öğütler içerdiğini savundu.

Bozdağ şu paylaşımı yaptı:

"Malum, her Cuma günü, cuma namazı kılınmadan önce camideki minber üzerinde hatip tarafından bir hutbe okunur. Maalesef, son günlerde hutbeler, haksız tartışmalara malzeme ediliyor. Hutbeler, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında ve üstünde kalınarak Kur’an ve sünnete göre hazırlanır. Hutbelerde, cuma namazını kılmaya gelen Müslümanlara, İslâm hükümleri hakkında bilgiler aktarılır, hatırlatmalar yapılır ve öğütler verilir.

Cuma namazı öncesi minber üzerinde hutbe irat edilmesi, bizzat Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (Sallallâhu aleyhi ve sellem) uygulamasıdır ve o dönemden beri de devam etmektedir. Kaldı ki hutbelerde İslâm hükümleri hakkında bilgiler aktarılması, hatırlatmalar yapılması ve öğütler verilmesi, Anayasa (2,24 ve 136’ncı maddeler) ile kanunun (22/6/1965 tarihli ve 633 numaralı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun) teminatı altındadır.

Hutbelerde bazı İslâm hükümleri hakkında; bilgilerin aktarılması, hatırlatmaların yapılması ve öğütlerin verilmesi ve Müslümanların da bunlara uygun davranmaya davet edilmesi, kimsenin; dünyevi veya siyasi görüşlerine, tercihlerine veya yaşam tarzına bir dayatma ya da müdahale değildir. Çünkü hutbeler, kimsenin, iradesini ve hürriyetini yok etmez ve tercih hakkını ortadan kaldırmaz."

Diyanet’in hutbesi, kadın ve erkeğin miras paylarındaki farklılığa dikkat çekmiş, bu durum özellikle kadın hakları savunucularının tepkisine neden olmuştu. Eleştirilerde, söz konusu hükmün çağdaş eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığı dile getirilmişti.

