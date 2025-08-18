ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2025 09:25
 ~ Son Güncelleme: 18 Ağustos 2025 09:30
2 dk Okuma

Bozdağ Diyanet’in miras hutbesini savundu: Dayatma değil, hatırlatma

Yapılan hatırlatmaların bir “dayatma” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Bozdağ, hutbelerin yalnızca dini bilgi ve öğütler içerdiğini savundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Bozdağ Diyanet’in miras hutbesini savundu: Dayatma değil, hatırlatma
Fotoğraf: AA

Meclis Başkanvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kadınlara erkeklere göre yarı oranında miras hakkı tanıyan İslam hükmünü hatırlattığı hutbeye yönelik tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bozdağ, hutbelerin siyasetin üzerinde olduğunu ve anayasal güvence altında bulunduğunu vurguladı. Yapılan hatırlatmaların bir “dayatma” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Bozdağ, hutbelerin yalnızca dini bilgi ve öğütler içerdiğini savundu.

Bozdağ şu paylaşımı yaptı:

"Malum, her Cuma günü, cuma namazı kılınmadan önce camideki minber üzerinde hatip tarafından bir hutbe okunur. Maalesef, son günlerde hutbeler, haksız tartışmalara malzeme ediliyor. Hutbeler, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında ve üstünde kalınarak Kur’an ve sünnete göre hazırlanır. Hutbelerde, cuma namazını kılmaya gelen Müslümanlara, İslâm hükümleri hakkında bilgiler aktarılır, hatırlatmalar yapılır ve öğütler verilir.

Cuma namazı öncesi minber üzerinde hutbe irat edilmesi, bizzat Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (Sallallâhu aleyhi ve sellem) uygulamasıdır ve o dönemden beri de devam etmektedir. Kaldı ki hutbelerde İslâm hükümleri hakkında bilgiler aktarılması, hatırlatmalar yapılması ve öğütler verilmesi, Anayasa (2,24 ve 136’ncı maddeler) ile kanunun (22/6/1965 tarihli ve 633 numaralı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun) teminatı altındadır.

Hutbelerde bazı İslâm hükümleri hakkında; bilgilerin aktarılması, hatırlatmaların yapılması ve öğütlerin verilmesi ve Müslümanların da bunlara uygun davranmaya davet edilmesi, kimsenin; dünyevi veya siyasi görüşlerine, tercihlerine veya yaşam tarzına bir dayatma ya da müdahale değildir. Çünkü hutbeler, kimsenin, iradesini ve hürriyetini yok etmez ve tercih hakkını ortadan kaldırmaz."

Diyanet’in hutbesi, kadın ve erkeğin miras paylarındaki farklılığa dikkat çekmiş, bu durum özellikle kadın hakları savunucularının tepkisine neden olmuştu. Eleştirilerde, söz konusu hükmün çağdaş eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığı dile getirilmişti.
Diyanet’in “Miras” hutbesine tepki artıyor: Kadınların eşitlik hakkına açık saldırı
Diyanet’in “Miras” hutbesine tepki artıyor: Kadınların eşitlik hakkına açık saldırı
15 Ağustos 2025
Burası Afganistan değil, kimse de kendini Taliban yerine koymasın!
KADINLARIN GÜNDEMİ
Burası Afganistan değil, kimse de kendini Taliban yerine koymasın!
17 Ağustos 2025
İstanbul Barosu: Kadın mirasçılar hak kaybı yaşıyor
İstanbul Barosu: Kadın mirasçılar hak kaybı yaşıyor
23 Haziran 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
miras hutbe cuma hutbesi bekir bozdağ
Kadınlar Birlikte Güçlü'den eylem çağrısı: Eşit miras hakkı tartışmaya açılamaz!
18 Ağustos 2025
18 Ağustos 2025
/haber/kadinlar-birlikte-gucluden-eylem-cagrisi-esit-miras-hakki-tartismaya-acilamaz-310549
Diyanet'in "Miras" hutbesine tepki artıyor: Kadınların eşitlik hakkına açık saldırı
15 Ağustos 2025
15 Ağustos 2025
/haber/diyanetin-miras-hutbesine-tepki-artiyor-kadinlarin-esitlik-hakkina-acik-saldiri-310470
Diyanet hutbesine kadınlardan tepki: Miras hakkımızdan vazgeçmiyoruz
15 Ağustos 2025
15 Ağustos 2025
/haber/diyanet-hutbesine-kadinlardan-tepki-miras-hakkimizdan-vazgecmiyoruz-310456
İstanbul Barosu: Kadın mirasçılar hak kaybı yaşıyor
23 Haziran 2025
23 Haziran 2025
/haber/istanbul-barosu-kadin-mirascilar-hak-kaybi-yasiyor-308701
EŞİK: Eşit miras hakkı pazarlık konusu yapılamaz
20 Haziran 2025
20 Haziran 2025
/haber/esik-esit-miras-hakki-pazarlik-konusu-yapilamaz-308618
Miras paylaşımında değişikliğe kadınlardan tepki: Adalet değil, zorbalık
19 Haziran 2025
19 Haziran 2025
/haber/miras-paylasiminda-degisiklige-kadinlardan-tepki-adalet-degil-zorbalik-308595
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
