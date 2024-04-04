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Yayın Tarihi: 4 Nisan 2024 16:52
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2024 16:55
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Bozcaada'ya bayramda kamyon, tır ve iş makinelerinin geçişi yasaklandı

Bozcaada'ya bayram boyunca ve devamındaki hafta sonu kamyon, tır ve iş makinelerinin geçişleri yasaklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bozcaada'ya bayramda kamyon, tır ve iş makinelerinin geçişi yasaklandı
Fotoğraf: Sosyal Medya

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine, Ramazan Bayramı ve devamındaki hafta sonunda kamyon, tır ve iş makinelerinin geçişleri yasaklandı, otobüs ve midibüslere kısıtlama getirildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, İl Trafik Komisyonunun, Geyikli-Bozcaada feribot hattında 10 Nisan Çarşamba gününden 14 Nisan Pazar gününe kadar Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bazı kararlar aldığı duyuruldu. 

(EMK)

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