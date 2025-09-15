BIFED (Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali), bu yıl 12. kez 8-12 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleşecek. Festival gösterimleri, her yıl olduğu gibi yine ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Gösterimler Bozcaada’nın iki salonunda—Halk Eğitim Merkezi ve Salhane—gerçekleşecek. Salon kontenjanları sınırlı olacak.

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali başlıyor

On ikinci yılımızdayız!

Yalnızca ekoloji ve yalnızca belgeselle ilgilenen, tüm işlerin dayanışma ve kolektif emekle gerçekleştirildiği, üstelik mekân olarak da küçücük bir adayı seçmiş uluslararası bir organizasyonun on iki yıldır süregelmesi kolay olmuyor. Sürdürülebilirliğin gerçekçi tanımlarından biri olsa gerek: "kolay olanın değil, doğru olanın yolu olmak". Zahmetli ama kıymetli. Bu kıymetli işte, yolu şu ya da bu şekilde BIFED'le kesişen herkesin payı var. Sevinçliyiz, kıvançlıyız.

500’den fazla başvuru, 100’den fazla ülkeden

Bu yıl festivale 500’ün üzerinde film başvurdu. Başvurular, 100’ü aşkın farklı ülkeden geldi. Ön seçim komitesi, 500’ü aşkın belgesel arasından finalistleri belirlemek gibi zorlu bir süreci tamamladı.

Festival seçkisinde yer alan filmler, bize barışın ve adaletin ne kadar yaşamsal olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bunun yalnızca insanlar için değil; hayvanlar, bitkiler ve diğer tüm canlılar için bir gereklilik olduğunun da altını çiziyor. Tarih boyunca bizi bugüne taşıyan hikâyelerden de, barışa ve adalete götürecek olanlardan da derinden etkileniyoruz.

Bu yıl başvuran yüzlerce film arasından 40’ı aşkın belgesel festival programında yer alacak. Her biri ilkeli, bağımsız, âdil, doğruluğun rehberliğinde içtenlikle hakikatin peşine düşen, estetik kaygısını daima ön planda tutan insanların ürettiği birer sanat eseri olan 40 belgesel. İçlerinde "şiir gibi filmler" de var, doğrudan "şiir filmi" olanlar da.

Kalkıp giden kasabalar, ücra bir köşedeki haksızlıktan koca bir müzik festivali yaratan kahraman öğretmenler, uçağa binmeyi reddettiği için işten kovulan bilim insanları, atalarının izinden giden genç kadınlar, büyükanneler, kasırgaların doğduğu ve dünyaya yayıldığı olağanüstü coğrafyalarda masallardan çıkıp gelmiş güzellikte, hiç tanışmadığımız canlılar, milyon yıllık içgüdüye sahip deniz kaplumbağaları, altı üstü bir kumaş diyeceğimiz dantelin uluslararası ticaretinden doğan karanlık ilişkiler, ilham veren bireysel ya da toplumsal direnişler... Bir de Bozcaada, rüzgâr, deniz, dostlar.

BIFED 2025 Seçkisi: Dört kategoride gösterimler

BIFED kapsamında filmler dört ayrı kategoride izleyiciyle buluşacak:

● Ana Yarışma

● Gaia Öğrenci Yarışması

● Panorama

● Özel Gösterim

Gösterimler sonrasında yönetmenlerle söyleşiler, atölyeler ve panellerle festival yine çok yönlü bir deneyim sunacak.

Ödüller

Fethi Kayaalp Büyük Ödülü – Ana Yarışma’nın birincisine veriliyor.

Madame Melpo Ödülü – Ana Yarışma’nın ikincisine veriliyor.

İdil Schneider-Bulut Ödülü – Ana Yarışma’da En İyi Müzik ve Ses Tasarımı kategorisinde veriliyor.

Naci Güçhan Ödülü – Gaia Öğrenci Yarışması’nda kazanan öğrenci filmine veriliyor.

Etkinlikler

Festival boyunca film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmenlerle buluşmalar planlandı. Fotoğraf sanatçısı Ulrike Köb’ün fotoğraf sergisi, doğanın sesleriyle bizi buluşturacak olan Enis Çakar’ın ses enstalasyonu, Lalehan Öcal'la film okuma atölyesi, Hüseyin Karayağız'ın, derin teknoloji ile şebeke bağımsız kendi kendine yeten ev, şehir ülke girişimini anlattığı oturum, insanla toprak arasındaki köklü bağı hatırlayacağımız seramik atölyesi, İspanya La Rioja’dan partnerimiz Pedro’nun rehberliğinde hep birlikte paella yapıp yiyeceğimiz Potlaç etkinliği, iyileşme için alternatif yolları konuşacağımız oturum, yoga ve diğer şifa atölyeleri de festival kapsamında yer alan etkinliklerden.

Destek ve dayanışma

BIFED; Green Film Network (GFN) üyesi olarak Bozcaada Belediyesi’nin ev sahipliğinde, KIA Türkiye (ana sponsor), Avusturya Kültür Forumu ve yerel işletmelerin güçlü desteğiyle düzenleniyor. Rengigül, Aral Çiftliği, Bağ Badem Konukevi, Umut Deniz ve Nil Ada Konukevi, Deliasma, Bozcaada Pansiyon, Nefes Ada Evleri gibi çok sayıda yerel kurum ve işletme festivale gönülden katkı sunuyor.

Hepsinin ötesinde, BIFED’in en büyük gücü, elbette ki on iki yıldır festivallerine sahip çıkan Bozcaada halkı. Bu destek sayesinde BIFED, yalnızca bir ekolojik belgesel festivali değil, aynı zamanda dayanışma ve kolektif üretimin simgesi haline geliyor.

Herkesi, Ekim ayında Bozcaada’da ekolojik belgesel, doğa ve toplumsal dayanışmanın iyileştirici gücünü paylaşmaya davet ediyoruz. Festival hakkında ayrıntılı bilgi için bifed.org ve @bifed_doc sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

