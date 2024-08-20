Bozcaada Ekoloji Filmleri Festivali 11. kez izleyici ile buluşuyor

11. BIFED Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali 9-13 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleşecek.

Gösterimler her sene olduğu gibi bu sene de “ücretsiz” olarak izleyiciyle buluşacak. Yerli-yabancı birçok yönetmen gösterimler sonrasında izleyicilerin sorularını yanıtlarken, çeşitli söyleşi ve atölyeler ile festival daha da zenginleşecek.

Festivale her yıl 100’den fazla ülkeden film başvuruları geliyor. Seçimler, 700’ü aşkın film arasından yapılıyor. Ana Yarışma kategorisinde yaklaşık 20, Panorama kategorisinde 10 ve Özel gösterim kategorisinde de 10 kadar film izleyiciyle buluşuyor.

Ayrıca, yine başvurular arasından seçilen 10 film öğrenci filmlerini desteklemek için ayrı bir kategori olarak düşünülen Gaia Öğrenci Ödülü kapsamında gösteriliyor ve değerlendiriliyor.

Festivalde yarışacak filmlerin konuları, iklim felaketlerinden dijital kirliliğe, yerel halk mücadelelerinden yoksulluğa terk edilmiş bölgelere kadar uzanıyor.

BIFED büyük ödülü olan 1500 Euro değerindeki ödül, ülkenin en önemli gravür sanatçılarından Bozcaadalı Fethi Kayaalp adına, ikincilik ödülü ise adanın ilk müzik öğretmenlerinden Madam Melpo adına 1250 Euro olarak, Gaia kategorisinde ise 1000 Euro’luk ödül yalnızca öğrencilerin eserlerine veriliyor. 2023 yılından sonra Gaia kategorisindeki ödülün adı, geçen yıl bir trafik kazasında hayatını kaybeden BIFED Naci Güçhan adına veriliyor.



BIFED’in 11. senesinde yeni bir ödül daha olacak. 2024 yılından itibaren en iyi belgesel müziği dalında verilecek 1000 Euro değerinde İdil Schneider ödülü de BIFED ödüllerine eklendi. Bu ödül belgesellerde çoğunlukla ihmal edilen ses ve müzik konusuna dikkat çekmek için verilecek. Bu ödül kategorisinin jürileri de Alper Maral, Bruno Schneider ve Can Azbazdar’dan oluşuyor.

İyi örnekler de duyurulacak

Bozcaada, Kuzey Ege'nin biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir noktasında yer alan, çok ciddi bir turizm baskısı altında kalmış, aynı zamanda önemli bir deniz yaşamı ve biyoçeşitliliğe sahip, küçücük ve çok kültürlü bir geçmişi olan bir ada. BIFED, on yıldır, dünyanın dört bir yanından gelen yerel belgeselcileri, çevreyi savunanları, öğrencileri, hocaları, çiftçileri, çocukları, sivil toplum kuruluşlarını, çevre bilincine sahip tüm kurum ve kuruluşları ve iklim mücadelesinin tüm taraflarını bu küçük adada buluşturuyor, bu konudaki bilinci arttırmak için emek veriyor.

BIFED, gezegende yarattığımız tahribat kadar, iyi örnekleri de belgesel aracılığıyla duyurmak, yönetmenleri, kamuoyu ve çevre için mücadele edenleri bir araya getirmek ve yerel ihtiyaçları ilgilendiren önemli konularda izleyicileri tartışmaya dahil etmek amacıyla başladı ve sürüyor. İklim krizinin merkezinde yer alan yerli halklar, tarım, ormanlar, su, göç ve mülteciler, festival seçimimizde odaklandığımız ve önemine yürekten inandığımız konular arasında yer alıyor. Amaçlarımızdan biri de adayı vahşi ve tüketici bir turizm anlayışından uzaklaştırmaya çalışmak.

Festivalde bugüne kadar konuklarla ve yerel halkla birlikte film gösterimleri, etkinlikler, atölye çalışmaları ve çocuk programları gerçekleştirdik. Özellikle eğitim, pestisitsiz tarım, sağlıklı turizmle ilgili konular ön plandaydı.

İş birlikleri

Festivalin bir başka önemli faaliyeti, yıl içinde farklı festival, STK, okul, çevre örgütleriyle olan iş birliği. BIFED filmleri bugüne dek Aliağa Çevre Platformu, Marmaris Eğitim Sen, Gümüşlük Uluslararası Müzik Festivali, Antalya Tabip Odası, Postane, Datça Can Yücel Festivali gibi farklı oluşum ve coğrafyalarda, hiçbir maddi karşılık olmadan gösterildi ve gösterilmeye devam edecek.

Bunu, festivali ve çevre kültürünü çoğaltan bir yaklaşım olarak görüyor ve önemsiyoruz. Onuncu yılımızda, İspanya’nın La Rioja bölgesinde, 15-19 Mayıs 2023 tarihlerinde, BIFED Rioja’yı gerçekleştirdik. 19-23 Haziran tarihleri arasında ise BIFED Limnos yapıldı.

Komşu adada çok anlamlı bir kültürel etkinlik olarak gerçekleşen Limnos gösterimleri, iki ülke arasında bundan sonrası için özlenen bir etkinlikti. Bu yılın diğer önemli yeniliklerinden biri de 18-21 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan “BIFED Gökçeada Uluslararası Ekolojik Film Günleri”. Etkinlik, Bozcaada Belediyesi, Gökçeada Belediyesi ve KIA Türkiye tarafından destekleniyor. Yine bu yıl içinde yapılacak BIFED Berlin ve Lübnan gösterimleri sıralarını bekliyor.

BIFED’in temaları 2021 yılından beri gündeme aldığımız “Savunanları Savunun” temasıyla, çevre haklarını savunurken git gide daha tehlikeli yollardan geçmekte olan iklim aktivistlerinin hikâyelerine ses olmaya önem veriyoruz. 2021 yılında sloganımız “Evimiz Yanıyor” idi. 2022 yılında “Yeşil Barış ve Adalet”, 2023’de ise “Can Yelekleri Koltukların Altında Değildir” oldu. Günümüzde hala ve belki de daha büyük tehlike altında olan doğa ve hak savunucularına saygı gereği “Savunanları Savunun” sloganını bu yıl da kullanacağız.

Dayanışma

Green Film Network (GFN) üyesi olan ve Bozcaada Belediyesi tarafından düzenlenen BIFED; KIA Türkiye (ana sponsor), Demirer Holding (kurucu sponsor), TAKK, Mey Diageo, Avusturya Kültür Forumu, İstanbul Bilgi Üniversitesi gibi kurumların destekleri ve yerel işletmeler ve yerel halkın güçlü dayanışmasıyla düzenleniyor.

Rengigül, Aral Çiftliği, Eflatun Konukevi, Bağ Badem Konukevi, Umut Deniz ve Nil Ada Konukevi, Deliasma, Bozcaada Pansiyon, Nefes Ada Evleri, festivali destekleyen yerel kurum ve destekçilerimizden yalnızca birkaç tanesi. Festival, tek bir holdingin ya da tek bir belediyenin desteklediği bir festival olmamakla da ayrı bir yere sahip.

EVRİM KEPENEK'İN İZLENİMLERİ Bozcaada Ekolojik Belgesel Festivali Neden Önemli?

(EMK)