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DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Nisan 2024 12:33
 ~ Son Güncelleme: 5 Nisan 2024 12:42
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Boykot, McDonald's’a İsrail'deki franchise restoranları satın aldırdı

McDonald's, İsrail’deki haklarını elinde bulunduran ve askerlere ücretsiz yemek dağıtan Alonyal'dan 225 restoranı satın aldı. Bu durum nedeniyle boykot edilen McDonald's dört yıl aradan sonra ilk kez kâr hedefini tutturamamıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Boykot, McDonald's’a İsrail'deki franchise restoranları satın aldırdı

McDonald's, İsrail’in Gazze’de Hamas’a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle boykot edilmesinin ardından ülkedeki tüm franchise restoranları satın aldı.

Satın alma haberi McDonald's CEO’su Chris Kempczinski’nin boykotun işlerine zarar verdiğini söylemesinden üç ay sonra geldi.

Fast food devi, şirketin İsrail’deki haklarını elinde bulunduran Alonyal ile anlaşma yaparak ülkedeki 225 restoranı satın aldığını açıkladı. Ancak anlaşma şartları açıklanmadı. Anlaşmanın önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

Alonyal, 30 yıldan uzun süredir İsrail'deki McDonald's restoranlarını işletiyordu.

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Ne olmuştu?

İsrail’deki McDonald's restoranlarının sahibi Alonyal, Gazze savaşı sırasında İsrail askerlerine bedava yemek dağıtacağını açıkladı. Cephelerden gelen görüntülerde de askerlerin McDonald's yediği görülüyordu.

Bu dünyada tepkiyle karşılandı. Müslümanlar boykot çağrısı yaptı. Kuveyt, Malezya, Endonezya ve Pakistan gibi ülkelerde de hükümetler İsrail'e destek verdiği algısı nedeniyle McDonald's ile aralarına mesafe koyma kararı aldı. Bu durum McDonald's'ın satışlarını düşürdü. Şirket, dört yılın ardından ilk kez ilk çeyrek satış hedefini tutturamadı.

McDonald's CEO'su Chris Kempczinski de, boykotun "kayda değer bir etki” yarattığını ve şirketin Orta Doğu’daki performansına zarar verdiğini söyledi.

McDonald's hakkında

McDonald's dünyanın en büyük fast-food restoran şirketlerinden bir tanesi. Dünya genelinde 119'dan fazla ülkede 34 binden fazla restoranı var. Bunların 13 binden fazlası ABD dışında. Restoranların yaklaşık yüzde 80'nini franchise sahipleri, diğerlerini ise McDonald's şirketinin kendisi çalıştırıyor.

Orta Doğu lokasyonları, şirketin gelirinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Şirket her 24 saatte yaklaşık 65 milyon müşteriye hizmet veriyor. McDonald's, 2022’de 6,18 milyar ABD doları net gelir açıkladı. 2023’ün ilk üç çeyreğinde ise net geliri 6,43 milyar dolar oldu.

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(HA)

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/haber/bds-turkiye-den-uc-universiteye-cagri-israil-akademisiyle-isbirligine-son-verin-293900
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/haber/berlinalede-ifade-ozgurlugune-engel-ve-israile-kulturel-boykot-292669
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/haber/boykot-etkili-oldu-mcdonalds-orta-doguda-sorun-yasiyor-290176
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/haber/bds-turkiye-isgal-ve-soykirim-suclusu-israil-ile-tum-iliskiler-kesilsin-289873
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/haber/bdsden-zorlu-holdinge-boykot-cagrisi-israildeki-uc-santralde-ortakligi-var-288511
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/haber/akli-karisanlar-icin-israil-boykotu-hangi-sirket-nicin-boykot-ediliyor-287878
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