Boykot etkili oldu: McDonald’s Orta Doğu’da sorun yaşıyor

McDonald's CEO'su Chris Kempczinski, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü Filistin savaşı sonrası uygulanan boykotla ilgili ilk kez konuştu.

Kempczinski, boykotun hamburger zinciri "kayda değer bir etki” yarattığını ve şirketin Orta Doğu’daki performansına zarar verdiğini söyledi.

Perşembe günü LinkedIn'de bir mesaj yayımlayan Kempczinski “McDonald's savaş ve buna bağlı yanlış bilgilendirmeden etkindiğinden bahsetti. Kempczinski durumu "cesaret kırıcı ve temelsiz" olarak nitelendirirken restoranların yerel sahipler tarafından işletildiğini de sözlerine ekledi.

Kempczinski “Orta Doğu'daki ve bölge dışındaki bazı pazarların, McDonald's gibi markaları etkileyen savaş ve buna bağlı yanlış bilgiler nedeniyle anlamlı bir ticari etki yaşadığının farkındayım. Bu durum cesaret kırıcı ve temelsizdir. Müslüman ülkeler de dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz her ülkede McDonald's, binlerce vatandaşına istihdam sağlarken toplumlarına hizmet etmek ve destek olmak için yorulmadan çalışan yerel işletme sahipleri tarafından gururla temsil edilmektedir. Bu yerel toplum bağlantısı McDonald's sisteminin dehasıdır” diye konuştu.

McDonald's hakkında

McDonald's dünyanın en büyük fast-food restoran şirketlerinden bir tanesi. Dünya genelinde 119'dan fazla ülkede 34 binden fazla restoranı var. Bunların 13 binden fazlası ABD dışında. Restoranların yaklaşık yüzde 80'nini franchise sahipleri, diğerlerini ise McDonald's şirketinin kendisi çalıştırıyor.

Orta Doğu lokasyonları, şirketin gelirinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Şirket her 24 saatte yaklaşık 65 milyon müşteriye hizmet veriyor. McDonald's, 2022’de 6,18 milyar ABD doları net gelir açıkladı. 2023’ün ilk üç çeyreğinde ise net geliri 6,43 milyar dolar oldu.

McDonald's, İsrail'e karşı Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi'nin (BDS) doğrudan boykot listesinde değil. Ancak BDS; McDonald's ile birlikte Burger King, Dominos Pizza, Papa John's, Pizza Hut ve WIX gibi ABD ve İsrailli şirketlere karşı tabandan gelen organik boykot kampanyalarını destekliyor. Bu şirketlerin ürünlerinin alınmaması çağrısı yapıyor. Çünkü söz konusu şirketler veya İsrail'deki şubeleri, açıkça İsrail'in Filistin politikasını destekleyen bir konumda. Ayrıca İsrail ordusuna bağış yapıyorlar. McDonald's, Gazze çevresindeki İsrail ordusuna ücretsiz yemek dağıtmıştı.

(HA)