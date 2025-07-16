Boykot çağrısına 7,5 yıla kadar hapis istemli dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında ekonomik boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle 21 kişi hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede 21 kişiyi "nefret ve ayrımcılıkla" suçladı. Kişilerin "Kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme" ve "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından toplam 2 yıl 6 aydan, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep etti.

İddianamede "şüpheliler" olarak tanımlanan kişilerin sosyal medya paylaşımlarıyla "siyasi ve sosyal sebeplerle Türkiye ekonomisini sekteye uğratmayı" ve "ülkedeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasını" amaçladıkları iddia ediliyor.

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında yargılanacak olan isimler şöyle:

Cem Yiğit Üzümoğlu, Aslı Yirsutimur, Bekir Aslan, Berna Güneri Kutlu, Burçin Erol, Buse Vatansever, Ceren Örnek, Damla Kırali, Deniz Bulutsuz, Mehmet Erdem Cevahirefendioğlu, Muhammet Enes Özel, Ömer Çiftçi, Seren Aydın, Sertaç Doğanay, Seyda Murat Germen, Şenay Ağgez, Tunahan Mert Topuz, Uğur Yangın, Yeliz Ağdemir, Zeynep Ocak ve Zeynep Sena Altan.

(HA)