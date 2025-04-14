Botan Vadisi'ne askeri kule inşa edildi

Şırnak’ın Cizre, İdil ve Güçlükonak ilçeleri arasında yer alan Botan Vadisi ile Cehennem Deresi’nde, Şırnak Valiliği tarafından 24 Haziran 2024 tarihinde her biri 365 metrekare olan iki ayrı cam teras için ihale yapıldı.

Köylülerin itirazlarına rağmen cam teras inşaatı tamamlanma aşamasına gelirken, aynı bölgeye bir de askeri kule inşa edildi.

Dicle Nehri’ne hâkim bir noktada yer alan kule, Botan Vadisi, Bafe Kalesi ve 16. yüzyıla tarihlenen Elo Dino Kasrı’nı yukarıdan görecek şekilde konumlandırıldı.

Köylüler endişeli

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre bölgede yaşayanlar, kulenin hem doğanın estetiğini bozduğunu hem de tarihi yapıları görsel ve fiziksel açıdan tehdit ettiğini belirtti.

Bölgede hayvancılıkla geçimini sürdüren köylüler, daha önce koyunlarını rahatça otlattıkları alanlara artık askerî kule nedeniyle giremediklerini, sürekli kimlik kontrolüne tabi tutulduklarını ve bunun ciddi bir baskı yarattığını dile getirdi.

Botan Vadisi, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, tarihi mirasıyla da dikkat çekiyor. Vadide Elo Dino Kasrı, Bafe Kalesi, su sarnıçları ve tarihi mağaralar gibi pek çok kültürel varlık bulunuyor. Köylüler, bölgenin turizme açılması gerekçesiyle hem doğanın hem de kadim geçmişin yok sayıldığını belirtiyor.