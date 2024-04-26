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Yayın Tarihi: 26 Nisan 2024 13:11
 ~ Son Güncelleme: 26 Nisan 2024 15:51
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Botan International Kürtçe Dijital Gazetecilik Atölyeleri düzenleyecek

Botan International'in Kürtçe Dijital Gazetecilik Atölyeleri 11-12 Mayıs tarihleri arasında Diyarbakır'da yapılacak.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Botan International Kürtçe Dijital Gazetecilik Atölyeleri düzenleyecek

Diyarbakır merkezli medya kuruluşu Botan International 11-12 Mayıs tarihleri arasında beş Kürtçe Dijital Gazetecilik Atölyesi düzenleyecek. 

Son iki yılda 69 atölye ve toplantı düzenleyen Botan International, Kürtçe Dijital Gazetecilik Atölyeleri'ni Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) desteğiyle gerçekleştiriyor.

Etkinlik kapsamında yapılacak atölyeler ve eğitmenler:

  • Fotoğraf Gazeteciliği, Sertaç Kayar (Reuters)
  • Program Sunuculuğu, Gernas Nenas (Waar TV)
  • Video Edit, Semiha Yıldız (Botan Times)
  • Dosya Haber Hazırlama, Abdurrahman Gök, (Mezopotamya Ajansı)
  • Sosyal Medya Editörlüğü, Hozan Adar (DW, Amida Haber)

Atölyelerin dili Kürtçe olacak ve Diyarbakır'da yüz yüze yapılacak.

Daha fazla bilgi ve başvuru için tıklayın.

(AY)

Botan International Kürtçe gazetecilik eğitimi kürtçe atölye
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