Botan International Kürtçe Dijital Gazetecilik Atölyeleri düzenleyecek

Diyarbakır merkezli medya kuruluşu Botan International 11-12 Mayıs tarihleri arasında beş Kürtçe Dijital Gazetecilik Atölyesi düzenleyecek.

Son iki yılda 69 atölye ve toplantı düzenleyen Botan International, Kürtçe Dijital Gazetecilik Atölyeleri'ni Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) desteğiyle gerçekleştiriyor.

Etkinlik kapsamında yapılacak atölyeler ve eğitmenler:

Fotoğraf Gazeteciliği, Sertaç Kayar (Reuters)

Program Sunuculuğu, Gernas Nenas (Waar TV)

Video Edit, Semiha Yıldız (Botan Times)

Dosya Haber Hazırlama, Abdurrahman Gök, (Mezopotamya Ajansı)

Sosyal Medya Editörlüğü, Hozan Adar (DW, Amida Haber)

Atölyelerin dili Kürtçe olacak ve Diyarbakır'da yüz yüze yapılacak.

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(AY)