Botan International Kürtçe Dijital Gazetecilik Atölyeleri düzenleyecek. Toplam 6 atölyeden oluşan programda "Podcast için içerik Üretme" (Omer Faruk Baran, Perxudres Pocdast), Podcast İçin Teknik Araçlar (Semiha Yıldız, BotanTimes Podcast), Dijital Medya Editörlüğü (Hozan Adar), Söyleşi Nasıl Yapılır? (Ferid Demirel, bianet), Dijital Medya Yöneticiliği, (Ali Duran Topuz, Artı TV, artigercek.com), Haber Fotoğrafçılığı (Sertaç Kayar, REUTERS) ve Edebi Gazecilik (Murat Bayram) dersleri verilecek.

27, 28 ve 29 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek atölyelere 10 kişi kabul edilecek. Her 10 katılımcı bütün atölyelere katılacak. Kadın, gazeteci, daha önce Botan International’ın programlarına başvurup kabul edilmeyenler, Kürtçe yazanlar ve gazetecilik öğrencilerine öncelik tanınacak.

Atölye dili Kürtçe olacak.

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(FD)