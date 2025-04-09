Boston’da yağmura rağmen protesto

Gezi Direnişi sırasında Boston’da kurulan ve sonrasında dernekleşen Bostonbul, Türkiye’deki insan hakları ihlallerine dikkat çekiyor . Boston’da yaşayan öğrenciler, akademisyenler ve emekçilerden oluşan grup, Gezi’nin forum kültüründen ilham alan bir örgütlenme pratiğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bostonbul, 5 Nisan 2025 Cumartesi günü Watertown Kütüphanesi’nde “What is Happening in Turkey? / Türkiye’de Neler Oluyor?” başlıklı bir panel düzenledi. Panelde tarihçi Dr. Ohannes Kılıçdağı (Agos) ve Harvard Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunan Prof. Dr. Evren Balta konuşmacı olarak yer aldı.

Gezi’den Bugüne, Seçimlerden Sonrasına

Dr. Ohannes Kılıçdağı konuşmasında, Türkiye'deki mevcut durumu tarihsel referanslar ve Gezi Direnişi ile karşılaştırmalar eşliğinde değerlendirdi. Prof. Dr. Evren Balta ise 2024 seçimlerinin ardından yürüttükleri Afyon-Kastamonu saha araştırmasına dayanarak CHP’li olmayan seçmenlerin oy verme davranışlarındaki değişimlere ve dünyadaki benzer siyasi eğilimlere dikkat çekti.

Yaklaşık bir saat süren konuşmaların ardından soru-cevap bölümünde katılımcılarla etkileşimli bir tartışma ortamı oluştu.

Bostonbul ayrıca 23 Mart Pazar ve 30 Mart Cumartesi günleri Massachusetts Eyalet Meclisi önünde bir araya geldi. Yağmura rağmen gerçekleşen eylemlerde, Türkiye’deki insan hakları ihlalleri protesto edildi. Eylemlerde özellikle öğrenciler başta olmak üzere siyasi rehinelerin serbest bırakılması talep edildi.

Bostonbul, yurtdışında yaşayan Türkiyelilerin Türkiye’deki toplumsal mücadelelerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğini vurguluyor.

(Eİ/Mİ)