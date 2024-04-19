Bostancı'da 'çevre dostu', engelli düşmanı ATM'ler

*Görsel betimleme: Fotoğrafta, gri renkte altı ATM yan yana şekilde arkadan gözüküyor. ATM'lerin üzerinde ve yanlarında çeşitli uyarı işaretleri ve etiketler bulunuyor. ATM'lerin önünde bir kaldırım rampası var. ATM'lerin rampadan geçişi tamamen engellediği gözüküyor. Rampa aynı zamanda taş kaldırımın oyulmasından oluşmuş. Üzerinde çatlaklar var.

Türkiye’de erişilebilirlikle ilgili en önemli yasa, Temmuz 2005’te "5378 Sayılı Engelliler Kanunu" adıyla yürürlüğe girdi. Ancak erişilebilirlik, 2024 yılında halen engelli bireylerin en büyük sorunlarından biri.

Rampasız, yüksek kaldırımlar, ağaçların önüne döşenen hissedilebilir yüzeyler, otobüslerde çalışmayan ses sistemleri vb.

Erişilebilirlik, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde de engelli bireylerin en önemli taleplerinden biriydi. Ancak İstanbul yeni döneme, bu taleplere cevap vermeyerek başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bostancı Marmaray durağı sahil çıkışında bulunan kaldırımın rampası önüne 'çevreci ve güvenli' olarak adlandırılan ATM’ler koyarak geçişi kapattı.

bianet’in telefonla ulaştığı İBB Reklam Yönetimi Müdürlüğü yetkileri konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Görsel betimleme: ATM'lerin yandan görünümü. Siyah çerçeveli dikdörtgen şekilde mavi yüzeye beyaz renkte 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi' yazılmış bir reklam panosu gözüküyor. Üst tarafta 'Çevreci ATM' ve 'Güvenli ATM Noktası' yazıyor. Ayrıca solda ATM'den para çeken biri kadın, biri erkek iki kişi gözüküyor.

Gülsoy: Yerel yönetimler konuya titizlikle yaklaşmalı

bianet'e konuşan Engelsiz Yaşama Derneği Başkanı Gönül Gülsoy, "Rampaların ve yürüyüş yollarının birçoğunun önünde engelle karşılaşılıyor ya da üzerine bir şey yapılıyor. Özellikle yerel yönetimlerin bu konuya titizlikle yaklaşması gerekiyor ve takip etmesi gerekiyor. Birçok yasada da var ancak bizim sorunumuz uygulamada" dedi.

Öte yandan kaldırımda mevcut bulunan ve önü kapatılan rampa, Dünya Engelliler Birliği (WDU) Evrensel Standartlar Kılavuzu'nda yer alan tarife uymuyor.

Kılavuza göre rampalar; Minimum genişliği düz rampalarda 90 cm olmalı.

Görme engelliler için rampaların başında ve sonunda 1,5 m uzunluğunda düz ve farklı dokuda bir alan bulunmalı.

Rampaların yüzeyleri sert, stabil, kaymaz ve çok az pürüzlü malzeme ile kaplanmalı.

Yüzeydeki pürüzlülük yüksekliklerinde 2 cm’den büyük farklılık olmamalı.

(AD)