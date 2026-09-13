Bosna Hersek'ten Mladic'in cenaze törenine yaptırım çağrısı

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından, savaş suçlarından hüküm giymiş Ratko Mladic'in Sırbistan'da devlet ve askeri törenle gömülmesine tepki gösterdi. Konakovic, törenin düzenlenmesinden sorumlu kişi ve kurumlara yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

AA'nın haberine göre, Konakovic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığının X hesabından yayımlanan görüntülü mesajında, Mladic'in cenaze töreninde Sırbistan devlet kurumlarının, siyasi otoritenin ve ordunun yer aldığını söyledi.

Srebrenitsa Soykırımı, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılan Mladic'in cenazesinin gömülmesi sırasında Sırbistan ordusu mensuplarının da görev yaptığını aktaran Konakovic, törenin bireysel bir girişim olmadığını vurguladı.

Konakovic, şöyle dedi:

“Bu, hüküm giymiş bir savaş suçlusuna saygı göstermek amacıyla bireylerin kendiliğinden düzenlediği bir buluşma değildi. Bu, Sırbistan devletinin kurumsal bir eylemiydi. Bu nedenle sorumluluk en üst düzeyde, doğrudan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic nezdinde ele alınmalıdır.”

Törende yapılan saygı atışına da tepki gösteren Konakovic, “O saygı atışında sıkılan her mermi, Bosna Hersek ile Sırbistan arasındaki ilişkilere, Avrupa değerlerine, uluslararası adalet ilkelerine, soykırım ve savaş suçlarının kurbanları ile hayatta kalanların onuruna ve tüm bölgenin barış ve istikrarına sıkılmış bir mermiydi” dedi.

“Benzer bir senaryonun yeniden yaşanmasına izin vermeyin”

Bosna Hersek halkının 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın sonuçlarını unutmadığını söyleyen Konakovic, savaşın ölüm ve yıkımın yanı sıra II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da işlenen en ağır suçlardan bazılarına yol açtığını belirtti.

Konakovic, geçmişte yaşananların yeniden tekrarlanmasından endişe duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Derin endişe duyuyoruz, temkinliyiz ve benzer bir senaryonun ülkemizde bir daha yaşanmasına izin verilmeden şimdi harekete geçmek istiyoruz.”

Konakovic ayrıca ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere liderleri ile İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere çağrıda bulundu. Mladic'in devlet ve askeri törenle gömülmesinden sorumlu kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını isteyen Konakovic, “Bu kez çok geç olmadan harekete geçin” dedi.

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(EMK)