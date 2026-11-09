Bosch'ta küçülmenin faturası işçilere: 300'e yakın kişi işten çıkarıldı

Almanya merkezli otomotiv yan sanayi şirketi Bosch'un Bursa'daki fabrikasında işten çıkarmalar başladı. İlk aşamada, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında bulunan yaklaşık 300 işçinin işine son verildiği bildirildi.

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Fabrikada işten çıkarmaların önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenirken, işini kaybedenlerin sayısının 1200'e ulaşabileceği ifade ediliyor.

Şirket mayıs ayında duyurmuştu

Bosch, Mayıs 2026'da Bursa'daki üretim tesislerinde yaklaşık 1400 çalışanı kapsayan bir küçülme planı açıklamıştı.

Şirket, elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel içten yanmalı motor parçalarına yönelik talebin azalmasını yeniden yapılanmanın gerekçeleri arasında göstermişti.

Açıklanan plana göre, ağırlıklı olarak üretimde çalışan işçileri kapsayan işten çıkarmaların 2027 sonuna kadar gerçekleştirilmesi öngörülüyordu.

Beyaz yakalı çalışanlara yönelik işten çıkarmaların ise 2030 yılına kadar kademeli olarak sürmesi planlanıyordu.

Bu süreçte işten çıkarmaların kapsamının daraltılması amacıyla Türk Metal Sendikası ile şirket yönetimi arasında görüşmeler yapıldığı bildirilmişti.

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(FY)