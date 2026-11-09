ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.11.2026 15:42 9 Kasım 2026 15:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.11.2026 15:59 9 Kasım 2026 15:59
Okuma Okuma:  1 dakika

Bosch'ta küçülmenin faturası işçilere: 300'e yakın kişi işten çıkarıldı

Bosch'un Bursa fabrikasında EYT kapsamındaki yaklaşık 300 işçinin işine son verildi. İşten çıkarmaların 1200 kişiye ulaşabileceği belirtiliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bosch'ta küçülmenin faturası işçilere: 300'e yakın kişi işten çıkarıldı
Bosch'un Bursa fabrikasında yaklaşık 300 işçinin işine son verildi.
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Almanya merkezli otomotiv yan sanayi şirketi Bosch'un Bursa'daki fabrikasında işten çıkarmalar başladı. İlk aşamada, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında bulunan yaklaşık 300 işçinin işine son verildiği bildirildi.

Eyüpsultan Belediyesi’nde 287 taşeron işçi 25 gündür maaşını alamıyor
Eyüpsultan Belediyesi’nde 287 taşeron işçi 25 gündür maaşını alamıyor
Bugün 14:56

Fabrikada işten çıkarmaların önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenirken, işini kaybedenlerin sayısının 1200'e ulaşabileceği ifade ediliyor.

Şirket mayıs ayında duyurmuştu

Bosch, Mayıs 2026'da Bursa'daki üretim tesislerinde yaklaşık 1400 çalışanı kapsayan bir küçülme planı açıklamıştı.

Şirket, elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel içten yanmalı motor parçalarına yönelik talebin azalmasını yeniden yapılanmanın gerekçeleri arasında göstermişti.

Açıklanan plana göre, ağırlıklı olarak üretimde çalışan işçileri kapsayan işten çıkarmaların 2027 sonuna kadar gerçekleştirilmesi öngörülüyordu.

Beyaz yakalı çalışanlara yönelik işten çıkarmaların ise 2030 yılına kadar kademeli olarak sürmesi planlanıyordu.

Bu süreçte işten çıkarmaların kapsamının daraltılması amacıyla Türk Metal Sendikası ile şirket yönetimi arasında görüşmeler yapıldığı bildirilmişti.

Özak işçilerine yine engel: 20 işçinin tazminat talebine polis ablukası
Özak işçilerine yine engel: 20 işçinin tazminat talebine polis ablukası
7 Kasım 2026

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
bosch işçileri Bosch Türkiye EYT
ilgili haberler
Eyüpsultan Belediyesi’nde 287 taşeron işçi 25 gündür maaşını alamıyor
Bugün 14:56
/haber/eyupsultan-belediyesinde-287-taseron-isci-25-gundur-maasini-alamiyor-325232
Dilovası işçi katliamının birinci yılında adalet çağrısı
8 Kasım 2026
/haber/dilovasi-isci-katliaminin-birinci-yilinda-adalet-cagrisi-325204
Zeytin üreticisi: Kilogramı 20 lira, işçi yevmiyesi 2 bin lira
7 Kasım 2026
/haber/zeytin-ureticisi-kilogrami-20-lira-isci-yevmiyesi-2-bin-lira-325187
Özak işçilerine yine engel: 20 işçinin tazminat talebine polis ablukası
7 Kasım 2026
/haber/ozak-iscilerine-yine-engel-20-iscinin-tazminat-talebine-polis-ablukasi-325185
Enflasyon ve vergiler işçi ücretlerinden 2,7 trilyon lira götürdü
6 Kasım 2026
/haber/enflasyon-ve-vergiler-isci-ucretlerinden-2-7-trilyon-lira-goturdu-325164
Fransa: Öğrenci ve işçi grevleri birleşti, yüz binler ücret ve sosyal haklar için sokakta
5 Kasım 2026
/haber/fransa-ogrenci-ve-isci-grevleri-birlesti-yuz-binler-ucret-ve-sosyal-haklar-icin-sokakta-325138
Soma’da İmbat işçileri iş bıraktı, şirket üretimi süresiz durdurdu
5 Kasım 2026
/haber/somada-imbat-iscileri-is-birakti-sirket-uretimi-suresiz-durdurdu-325125
Dilovası İşçi cinayeti davasında iki sanık tahliye edildi
4 Kasım 2026
/haber/dilovasi-isci-cinayeti-davasinda-iki-sanik-tahliye-edildi-325067
Ergin Yıldızoğlu: "Z kuşağı” diye tanımlanan kesim yeni işçi sınıfının parçası
2 Kasım 2026
/haber/ergin-yildizoglu-z-kusagi-diye-tanimlanan-kesim-yeni-isci-sinifinin-parcasi-325008
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Eyüpsultan Belediyesi’nde 287 taşeron işçi 25 gündür maaşını alamıyor
Bugün 14:56
/haber/eyupsultan-belediyesinde-287-taseron-isci-25-gundur-maasini-alamiyor-325232
Dilovası işçi katliamının birinci yılında adalet çağrısı
8 Kasım 2026
/haber/dilovasi-isci-katliaminin-birinci-yilinda-adalet-cagrisi-325204
Zeytin üreticisi: Kilogramı 20 lira, işçi yevmiyesi 2 bin lira
7 Kasım 2026
/haber/zeytin-ureticisi-kilogrami-20-lira-isci-yevmiyesi-2-bin-lira-325187
Özak işçilerine yine engel: 20 işçinin tazminat talebine polis ablukası
7 Kasım 2026
/haber/ozak-iscilerine-yine-engel-20-iscinin-tazminat-talebine-polis-ablukasi-325185
Enflasyon ve vergiler işçi ücretlerinden 2,7 trilyon lira götürdü
6 Kasım 2026
/haber/enflasyon-ve-vergiler-isci-ucretlerinden-2-7-trilyon-lira-goturdu-325164
Fransa: Öğrenci ve işçi grevleri birleşti, yüz binler ücret ve sosyal haklar için sokakta
5 Kasım 2026
/haber/fransa-ogrenci-ve-isci-grevleri-birlesti-yuz-binler-ucret-ve-sosyal-haklar-icin-sokakta-325138
Soma’da İmbat işçileri iş bıraktı, şirket üretimi süresiz durdurdu
5 Kasım 2026
/haber/somada-imbat-iscileri-is-birakti-sirket-uretimi-suresiz-durdurdu-325125
Dilovası İşçi cinayeti davasında iki sanık tahliye edildi
4 Kasım 2026
/haber/dilovasi-isci-cinayeti-davasinda-iki-sanik-tahliye-edildi-325067
Ergin Yıldızoğlu: "Z kuşağı” diye tanımlanan kesim yeni işçi sınıfının parçası
2 Kasım 2026
/haber/ergin-yildizoglu-z-kusagi-diye-tanimlanan-kesim-yeni-isci-sinifinin-parcasi-325008
Sayfa Başına Git