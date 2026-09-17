Borsadaki sert düşüşün ardından SPK’den 38 kişi hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV), Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ (GUNDG) ve Destek Finans Faktoring AŞ (DSTKF) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemeleri sonucunda toplam 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Kurul, söz konusu işlemleri Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1. maddesinde düzenlenen “işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı” kapsamında değerlendirdi.

SPK’nin açıklamasına göre, Katılımevim ve Gündoğdu Gıda paylarına ilişkin incelemeler kapsamında 37 kişi, Destek Finans Faktoring işlemleri nedeniyle de İbrahim Bekci hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Kanunun 107/1. maddesi, sermaye piyasası araçlarının fiyatı, fiyat değişimi, arzı veya talebi konusunda yanlış ya da yanıltıcı izlenim yaratmak amacıyla alım-satım yapılması, emir verilmesi, emirlerin değiştirilmesi veya hesap hareketleri gerçekleştirilmesini “işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı” olarak düzenliyor.

Karar, borsadaki sert satışların ardından geldi

SPK kararı, Borsa İstanbul’un son ayların en sert satış dalgalarından birini yaşadığı günün ardından geldi.

BIST 100 endeksi 16 Eylül’de gün içinde yüzde 6’nın üzerinde gerileyince devre kesti. 16.04’te pay piyasasındaki işlemler geçici olarak durduruldu.

Endeks günü yüzde 5,54 kayıpla 13.122,58 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 6,38, holding endeksi yüzde 6,48 düşerken en fazla kayıp yüzde 9,74 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe yaşandı.

SPK incelemesine konu olan üç şirketin hisselerinde de aynı gün yaklaşık yüzde 10’luk kayıplar görüldü. Katılımevim yüzde 9,97 düşüşle 27,46 liraya, Gündoğdu Gıda yüzde 9,95 düşüşle 660,50 liraya gerilerken Destek Finans Faktoring yüzde 10 kayıpla 2.448 liradan kapandı.

Pusula Portföy bağlantısı

Katılımevim işlemleri nedeniyle hakkında suç duyurusu kararı verilen ilk grupta Pusula Portföy ile bağlantılı 12 isim bulunuyor:

Ayşe Seher Aydın (CEO), Enes Yazıcı (Yönetici yardımcısı), Feryal Köker (Yönetici yardımcısı), Müjdat Ede (Yönetim müdürü), Nilgül Sarıçalı (Yönetim müdürü), Oğuzhan Özerkaya (Yönetim müdürü), Onur Göğebakan (Yönetim müdürü), Orçun Berkay Kaya (Yönetim müdürü), Ahmet Özcan (Yönetim Kurulu üyesi), Halil İbrahim Ege (Yönetim Kurulu üyesi), Muhammed Yarız (Yönetim Kurulu Başkanı) ve Sezai Bekgöz (Yönetim Kurulu üyesi).

Bu isimlerden Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan ve Orçun Berkay Kaya hakkında Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler nedeniyle de suç duyurusu kararı alındı.

SPK ayrıca Pusula Portföy Yönetimi AŞ’nin kendi nam ve hesabına, yalnızca Katılımevim pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere iki yıl işlem yapmasını yasakladı. Hakkında suç duyurusu kararı verilen 38 kişinin de Borsa ve diğer teşkilatlanmış piyasalarda iki yıl süreyle işlem yapması yasaklandı.

Kurul, lisans sahibi olan 11 kişinin tüm sermaye piyasası lisanslarının da işlem yasağı boyunca iptal edilmesine karar verdi. Bunların 10’u Katılımevim işlemleriyle ilgili suç duyurusu listesinde yer alan isimlerden oluşurken, diğer kişi Destek Finans Faktoring işlemleri nedeniyle hakkında suç duyurusu kararı alınan İbrahim Bekci.

Pusula temerrüte düştü

Borsadaki sert satışlardan bir gün önce, 15 Eylül’de Pusula Portföy de KAP’a yaptığı açıklamada kurucusu olduğu bazı yatırım fonlarında katılma payı iade ödemelerinin zamanında gerçekleştirilememesi nedeniyle temerrüt oluştuğunu duyurmuştu. Şirket, aracı kurumlarla mutabakat ve likidite yönetimi sürecinin devam ettiğini bildirmişti.

(HA)