HABER
Yayın Tarihi: 2 Eylül 2025 16:31
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2025 16:43
2 dk Okuma

Borsada CHP sarsıntısı: Yüzde 5,52 düşüş yaşadı, devre kesiciler çalıştı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi. Kararın ardından Borsa İstanbul sert düştü. BIST 100 endeksi yüzde 4'ü aşkın değer kaybetti.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

CHP İstanbul yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınmasının ardından piyasalarda hareketlik yaşandı. Borsa İstanbul'da panik satışları yapılırken, BIST 100 Endeksi yüzde 5,52 değer kaybetti. Ayrıca, Koç Holding ve bankacılık devlerinde işlemler durdu. Endeks 11 bin puanın altına gerileyerek 10 bin 671 puana düştü.

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi. İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirildi.

Karar, piyasalarda şok etkisi yarattı.

Borsada sert düşüş

Borsa İstanbul, kararın ardından yönünü aşağı çevirdi. Yatırımcılar yoğun satışa geçerken, BIST 100 Endeksi yüzde 5,,52 değer kaybetti.

Ayıca birçok hissede devre kesiciler çalıştı. Koç Holding hissesi yüzde 4,78'lik sert düşüşün ardından geçici olarak işleme kapatıldı. Benzer şekilde, bankacılık sektörünün devlerinden Akbank ve İş Bankası hisseleri de yüzde 5'e yaklaşan değer kayıpları yaşayarak devre kesti ve alım satıma ara verildi.

Endeks 11 bin puanın altına gerileyerek 10 bin 671 puana düştü.

BIST'ten açıklama

Borsa İstanbul'da açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

BIST'ten yapılan açıklamada, "Saat 15:40:03 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen 2% değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" denildi.

(NÖ)

CHP Ekonomi kayyum borsa istanbul CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
