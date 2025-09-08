Borsada 'CHP' düşüşü bugün de sürüyor

CHP’deki il başkanlığı krizi ve siyasi belirsizlik Borsa İstanbul’u olumsuz etkilemeye devam ediyor. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 1,5 düşerken, kayıplar yüzde 2’yi buldu. Ekonomik program açıklamaları da düşüşü durduramadı.