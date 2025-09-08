ENGLISH KURDÎ
EKONOMİ
Yayın Tarihi: 8 Eylül 2025 11:29
 ~ Son Güncelleme: 8 Eylül 2025 11:32
1 dk Okuma

Borsada 'CHP' düşüşü bugün de sürüyor

CHP’deki il başkanlığı krizi ve siyasi belirsizlik Borsa İstanbul’u olumsuz etkilemeye devam ediyor. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 1,5 düşerken, kayıplar yüzde 2’yi buldu. Ekonomik program açıklamaları da düşüşü durduramadı.

BİA Haber Merkezi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,50 azalışla 10.568,33 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 10.729,49 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,16 puan ve yüzde 1,50 azalışla 10.568,33 puana indi.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin’in polis ablukasındaki CHP il binasına gidip gitmeyeceği tartışmaları sürerken BİST 100 endeksindeki düşüş yüzde 2’yi buldu. En düşük 10 bin 512’yi gördü.

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete'de yayımlanması ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yaptığı sunum düşüşün önüne geçemedi.

Borsada CHP sarsıntısı: Yüzde 5,52 düşüş yaşadı, devre kesiciler çalıştı
2 Eylül 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
CHP chp istanbul CHP İstanbul İl başkanı borsa borsa istanbul
ilgili haberler
Borsada CHP sarsıntısı: Yüzde 5,52 düşüş yaşadı, devre kesiciler çalıştı
2 Eylül 2025
/haber/borsada-chp-sarsintisi-yuzde-5-52-dusus-yasadi-devre-kesiciler-calisti-311085
CHP'nin İstanbul kongresi iptal edildi; il yönetimi görevden alındı
2 Eylül 2025
/haber/chp-nin-istanbul-kongresi-iptal-edildi-il-yonetimi-gorevden-alindi-311079
İMAMOĞLU GÖZALTISI
Borsa İstanbul bugün ikinci kez devre kesti
21 Mart 2025
/haber/borsa-istanbul-bugun-ikinci-kez-devre-kesti-305673
