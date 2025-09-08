Borsada 'CHP' düşüşü bugün de sürüyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,50 azalışla 10.568,33 puandan başladı.
Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 10.729,49 puandan tamamladı.
Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,16 puan ve yüzde 1,50 azalışla 10.568,33 puana indi.
Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin’in polis ablukasındaki CHP il binasına gidip gitmeyeceği tartışmaları sürerken BİST 100 endeksindeki düşüş yüzde 2’yi buldu. En düşük 10 bin 512’yi gördü.
Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete'de yayımlanması ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yaptığı sunum düşüşün önüne geçemedi.
Borsada CHP sarsıntısı: Yüzde 5,52 düşüş yaşadı, devre kesiciler çalıştı
