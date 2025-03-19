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Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 10:12
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 15:17
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İBB OPERASYONU

Borsa İstanbul, ikinci kez devre kesti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında verdiği gözaltı kararından sonra BIST 100 endeksindeki kayıplar yüzde 7'yi aştı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Borsa İstanbul, ikinci kez devre kesti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında verdiği gözaltı kararından sonra Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 6,87 düşüşle 10.060,48 puandan başladı.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak ikinci kez durdurulduğunu duyurdu.

Borsada "devre kesmek", aşırı fiyat hareketlerini önlemek ve piyasayı stabilize etmek amacıyla uygulanan otomatik bir işlem durdurma mekanizmasıdır. Bir hisse senedi veya endeks belirlenen oranlarda değer kaybettiğinde ya da yükseldiğinde, belirli bir süre boyunca işlemler durdurulur.
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Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,56 ile iletişim oldu.

"İşlemler 14.08 itibarıyla devam edecek"

BIST 100 endeksinde düşüşlerin yüzde 7'yi aşmasının ardından Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Saat 14.08.10 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur," dendi.

İşlemlerin yeniden başlamasına ilişkin Borsa İstanbul açıklamasında ise şunlar kaydedildi:

"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 14.28.10'da tek fiyat emir toplama, 14.33.10'da eşleştirme yapılacak ve 14.38.10'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 14.28.10'da tek fiyat emir toplama yapılacak ve 14.38.10'dan itibaren seans normal akışı ile devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 14.38.10'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 14.38.10'da yeniden başlayacaktır." (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu ekrem imamoğlu resul emrah şahan borsa borsa istanbul BIST
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