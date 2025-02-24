Borsa İstanbul haberlerine soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'daki olağanüstü fiyat hareketlikleri üzerine "yanıltıcı haber yapan ve yayan" kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) yapılacak inceleme ve raporlama işlemleri ile süreceği bildirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 21 Şubat’ta Borsa İstanbul pay piyasasında yaşanan "olağanüstü" fiyat hareketleri hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

SPK'den yapılan açıklamada, "Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, Cuma günü yüzde 2,09 düşmüş ve 9.602,16 puandan günü kapatmıştı.

(HA)