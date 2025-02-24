ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Şubat 2025 10:50
 ~ Son Güncelleme: 24 Şubat 2025 10:55
1 dk Okuma

Borsa İstanbul haberlerine soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul haberlerine soruşturma başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Borsa İstanbul haberlerine soruşturma
Fotoğraf: Borsa İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'daki olağanüstü fiyat hareketlikleri üzerine "yanıltıcı haber yapan ve yayan" kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) yapılacak inceleme ve raporlama işlemleri ile süreceği bildirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),  21 Şubat’ta Borsa İstanbul pay piyasasında yaşanan "olağanüstü" fiyat hareketleri hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

SPK'den yapılan açıklamada, "Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, Cuma günü yüzde 2,09 düşmüş ve 9.602,16 puandan günü kapatmıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
borsa istanbul
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git