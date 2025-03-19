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Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 10:12
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 12:40
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İBB OPERASYONU

Borsa İstanbul devre kesti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında verdiği gözaltı kararından sonra Borsa İstanbul, güne yüzde 6,87 düşüşle başladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Borsa İstanbul devre kesti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında verdiği gözaltı kararından sonra Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 6,87 düşüşle 10.060,48 puandan başladı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği bildirildi.
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Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bankacılık endeksi yüzde 7,02 ve holding endeksi yüzde 6,69 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,56 ile iletişim oldu.

"İşlemler 10.30 itibarıyla devam edecek"

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Saat 09.55.19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur," dendi.

İşlemlerin yeniden başlamasına ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10.20.00'de tek fiyat emir toplama, 10.25.00'te eşleştirme yapılacak ve 10.30.00'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.20.00'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10.30.00'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10.30.00'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 10.30'da yeniden başlayacaktır." (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu ekrem imamoğlu resul emrah şahan borsa borsa istanbul BIST
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