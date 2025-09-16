ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2025 10:48
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2025 10:56
1 dk Okuma

Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

CHP Kurultay davasında karar çıkmadı
İSTANBUL'DA KAYYIMI REDDEDEN MAHKMEDEN KARAR İSTENDİ
CHP Kurultay davasında karar çıkmadı
15 Eylül 2025

Başsavcılık, fon yöneticisi Işık Ökte’nin de arasında olduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

​​​​​"Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

(AB)

ilgili haberler
Borsada 'CHP' düşüşü bugün de sürüyor
8 Eylül 2025
/haber/borsada-chp-dususu-bugun-de-suruyor-311263
Borsada CHP sarsıntısı: Yüzde 5,52 düşüş yaşadı, devre kesiciler çalıştı
2 Eylül 2025
/haber/borsada-chp-sarsintisi-yuzde-5-52-dusus-yasadi-devre-kesiciler-calisti-311085
Özlem Çerçioğlu'nun aile şirketi Jantsa borsada tavan
15 Ağustos 2025
/haber/ozlem-cercioglu-nun-aile-sirketi-jantsa-borsada-tavan-310459
SAVCILIK TUTUKLAMA İSTEMEDİ
Özgür Özel'in suçladığı "İBB davası borsası" şüphelisi avukata ev hapsi
8 Ağustos 2025
/haber/ozgur-ozel-in-sucladigi-ibb-davasi-borsasi-suphelisi-avukata-ev-hapsi-310263
Başsavcılıktan 'Borsa İstanbul' operasyonu: 15 gözaltı kararı
30 Nisan 2025
/haber/bassavciliktan-borsa-istanbul-operasyonu-15-gozalti-karari-306964
İMAMOĞLU GÖZALTISI
Borsa İstanbul bugün ikinci kez devre kesti
21 Mart 2025
/haber/borsa-istanbul-bugun-ikinci-kez-devre-kesti-305673
İBB OPERASYONU
Borsa İstanbul, ikinci kez devre kesti
19 Mart 2025
/haber/borsa-istanbul-ikinci-kez-devre-kesti-305567
Borsa İstanbul haberlerine soruşturma
24 Şubat 2025
/haber/borsa-istanbul-haberlerine-sorusturma-304830
