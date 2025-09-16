Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, fon yöneticisi Işık Ökte’nin de arasında olduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

​​​​​"Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

(AB)