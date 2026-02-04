Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 22 gözaltı

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde sosyal medya aracılığıyla "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 22 zanlı gözaltına alındı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Açıklamada, sosyal medya hesapları aracılığıyla Ege Endüstri (EGEEN) ve Jantsa (JANTS) pay piyasalarına yönelik Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde tanımlanan "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçunun işlendiğini kaydetti. Şikayetin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda, örgütlü bir yapı içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen toplam 22 şüpheliye yönelik İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Batman, Ordu ve Amasya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini aktaran Savcılık, şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığı, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin araştırmanın devam ettiğini ifade etti.

Açıklamada, "Soruşturma, sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesinin sağlanması, yatırımcıların korunması ve suçtan kaynaklanan gelirlerin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verdi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 21 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Başsavcılık tarafından "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçuna ilişkin yürütülen başka soruşturmada ise 1 şüphelinin Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) pay piyasasına yönelik "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçunu işlediği tespit edildi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla Ankara'da gözaltına alındı.

