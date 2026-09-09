Borsa İstanbul'da manipülasyon gözaltısı: Operasyonlar neden artıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulunun yazısına istinaden yürütülen soruşturmada, "bySerez" isimli X hesabı üzerinden 2023'te BIST'te işlem gören 9 pay hakkında yapılan manipülatif paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımlar nedeniyle "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçundan 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine 4 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmaları neden arttı?

Borsa İstanbul’da son yıllarda yaşanan sert fiyat hareketleri, küçük yatırımcıların yoğun ilgisi ve sosyal medya üzerinden yürütülen hisse tavsiyeleri, sermaye piyasalarında manipülasyon tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle 2024’ün ikinci yarısından itibaren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve savcılıkların koordinasyonunda çok sayıda soruşturma başlatıldı.

Manipülasyon, sermaye piyasalarında bir hisse senedinin fiyatını veya işlem hacmini yapay yöntemlerle etkileyerek yatırımcıları yanıltma amacı taşıyan işlemler olarak tanımlanıyor. Türk Ceza Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında “piyasa dolandırıcılığı” suçu olarak değerlendirilen bu eylemler, hapis ve para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

2025’te peş peşe operasyonlar düzenlendi

Borsa İstanbul’da olağandışı fiyat hareketleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şubat 2025’te geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın gerekçesi, bazı hisselerde ekonomik ve finansal verilerle açıklanamayan sert yükseliş ve düşüşlerin tespit edilmesiydi. SPK da aynı dönemde tüm aracı kurum işlemlerinin incelemeye alındığını duyurdu.

Mart 2025’te gerçekleştirilen ilk büyük operasyonda, manipülatif işlemler yaptıkları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı. Savcılık açıklamasında, bazı sermaye piyasası araçlarında yaşanan olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerinin borsa piyasalarının güven ve istikrarını bozduğu belirtildi.

Bunu Nisan 2025’te ikinci dalga operasyon izledi. İstanbul, Ankara ve Urfa’da eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık, şüphelilerin belirli hisselerde yapay fiyat hareketleri oluşturarak yatırımcıları yanıltmaya çalıştıklarını öne sürdü. Soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamaları gündeme geldi.

Aynı yıl içinde farklı şirket hisselerine ilişkin yeni dosyalar açıldı. SPK raporları doğrultusunda bazı sanayi şirketlerinin hisselerinde olağanüstü fiyat ve işlem hacmi değişimleri yaşandığı, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla fiyatların yapay biçimde yükseltilip düşürüldüğü iddiasıyla yeni operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda çeşitli illerde yaklaşık 70 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmalarda üç yöntem öne çıkıyor:

Belirli hisselerde koordineli alım-satım işlemleri yaparak fiyatları yükseltmek, sosyal medya ve mesajlaşma grupları üzerinden yanıltıcı bilgi yaymak, isse senetlerinde yapay işlem hacmi oluşturarak yatırımcı ilgisi varmış görüntüsü yaratmak.

Savcılık ve SPK, bu yöntemlerin küçük yatırımcıların zarar görmesine ve piyasalara duyulan güvenin zedelenmesine yol açtığını savunuyor.