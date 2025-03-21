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Yayın Tarihi: 21 Mart 2025 12:22
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2025 12:28
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İMAMOĞLU GÖZALTISI

Borsa İstanbul bugün ikinci kez devre kesti

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası borsadaki satış dalgası ve düşüş sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Borsa İstanbul bugün ikinci kez devre kesti

Borsa İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası bugün de iki kez devre kesti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) dün, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’e yükseltmesi işe yaramadı.

BIST 100 endeksi, bugüne yüzde 0,53 düşüşle 9.758,53 puandan başladı. Önceki kapanışa göre 52,41 puan düşen BİST 100 9.758,53 puana indi.

İlerleyen saatlerde Borsa İstanbul’da kayıp derinleşti. 10:52 itibariyle BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 5’i aşmasıyla Borsa İstanbul ilk devreyi kesti. 11.22’de tekrar işlemler başladı. Ancak 11:27 itibariyle kayıpların yüzde 7'yi aşması borsaya ikinci kez devre kestirdi. Daha sonra 11.57’de işlemler tekrar başladı.

Bu haberin yayına hazırlandığı 12.03 itibariyle BİST 100 yüzde 7,29 ekside. En yüksek düşüş yüzde 9,79 ile BİST İletişim, yüzde 9,60 ile BİST Banka endeksinde. Artıda olan herhangi bir endeks yok.

Borsada "devre kesmek", aşırı fiyat hareketlerini önlemek ve piyasayı stabilize etmek amacıyla uygulanan otomatik bir işlem durdurma mekanizmasıdır. Bir hisse senedi veya endeks belirlenen oranlarda değer kaybettiğinde ya da yükseldiğinde, belirli bir süre boyunca işlemler durdurulur.
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(HA)

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