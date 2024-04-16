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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 16 Nisan 2024 11:10
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2024 11:13
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Bornova Sokak’taki transfobik saldırının failleri serbest bırakıldı

20 Kasım Trans+ İnisiyatifi gönüllüsü avukat Zeynep Yavuz, gözaltına alınanların dördünün çocuk olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bornova Sokak’taki transfobik saldırının failleri serbest bırakıldı
Fotoğraf: Kaos GL (Arşiv)

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Bornova Sokak’ta yaşayan ve kuaför çıkışında evine giden trans kadınlara saldıran ve beş gün sonra kamuoyu baskısı ile gözaltına alınan erkekler, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Bornova Sokak artık dayak yemek istemiyor"

Kaos GL’ye konuşan 20 Kasım Trans+ İnisiyatifi gönüllüsü avukat Zeynep Yavuz, gözaltına alınanların dördünün çocuk olduğunu açıkladı. Dosyanın hızlı açıldığını ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu söyleyen Zeynep Yavuz, kamuoyu baskısının sürecin hızlanmasının sebebi olabileceğini ifade etmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(EMK)

transfobik saldırı İzmir'de translara saldırılar Bornova Sokak LGBTİ+ aktivistler
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