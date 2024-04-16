Bornova Sokak’taki transfobik saldırının failleri serbest bırakıldı

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Bornova Sokak’ta yaşayan ve kuaför çıkışında evine giden trans kadınlara saldıran ve beş gün sonra kamuoyu baskısı ile gözaltına alınan erkekler, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Bornova Sokak artık dayak yemek istemiyor"

Kaos GL’ye konuşan 20 Kasım Trans+ İnisiyatifi gönüllüsü avukat Zeynep Yavuz, gözaltına alınanların dördünün çocuk olduğunu açıkladı. Dosyanın hızlı açıldığını ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu söyleyen Zeynep Yavuz, kamuoyu baskısının sürecin hızlanmasının sebebi olabileceğini ifade etmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(EMK)