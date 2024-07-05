Bornova Sokağı’nın öyküsünü anlatan belgesel izleyici ile buluşuyor: “Dönüşüm”

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde yer alan tarihi Bornova Sokağı’nın hikâyesi, ödüllü "Beyazlar Sönsün" belgeselinin yönetmenleri Aycan Karadağ ve İbrahim Kucuş tarafından "Dönüşüm: Bornova Sokağı" adıyla beyazperdeye taşınıyor.

Adem Nakçı’nın uygulayıcı yapımcılığını üstlendiği belgeselin ilk gösterimi 5 Temmuz Cuma günü saat 20.00’da İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Belgesel ne anlatıyor?

Belgesel, İzmir’de kurulduğu ilk andan bu yana farklı kültür ve kimliklere kucak açmış olan Bornova Sokağı’nın zaman içindeki dönüşümünü anlatıyor.

Sokak, tarih boyunca çeşitli dönüşümlere sahne olmuş ve bu süreçte birçok farklı topluluk ve birey için bir yaşam alanı olmuştur.

Kimileri için yaşam alanı kimileri içinse tehlikenin sembolü olan o sokağın hikayesinin ve dönüşümünün anlatıldığı belgeselde, bu dönüşüm sokağın asli unsurları ve dönüşümün uygulayıcılarının gözünden aktarılıyor.

Katılımcılar ve çekimler

Belgeselde; trans kadınlar, esnaf, levantenler, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erkan Serçe yer alıyor. Bir yıla yakın süren çekimler sonrası belgesel, ulusal ve uluslararası festivallerde dolaşacak.

Film ekibi Belgeselin ekibi şu isimlerden oluşuyor: Senaryo: Fevzi Efe Sekitmez, Görüntü Yönetmeni: Mahmut Ölker, Sanat Yönetmeni: Gonca Yıldız, Yapım Amiri: Yakup Aktürk, Senaryo Danışmanı: Yağmur Beril Varol, Can Uğur, Kamera: Yakup Aktürk, Burakcan Piliç, Emin Aydoğan, Ses-Işık: Berke Yeni, Müzik: Doğuş Birecikligil (Kardiyak), Sixarrow, Kurgu: Ali Kemal Şahin, Eda Aktaş, Fevzi Efe Sekitmez, Berke Yeni, Afiş Tasarım: Sezer Gök, Çeviri: Aliye Çetin, Yapım Asistanı: Berkay Sağol, Yapımcı: Aycan Karadağ

(EMK)