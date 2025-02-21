Bordeaux’da üniversite öğrencilerinden işgal eylemi

“Hayatını Filistin için mücadeleye adadığı için hapiste”

Aynı öğrenci, bundan sonraki öğrenci meclisi toplantılarına daha iyi hazırlanılması gerektiğini ve belirli bir plan çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Filistin konusundaki duyarlılığa da değinen öğrenci, “İsrail, geçtiğimiz yüzyılın ortalarından beri, özellikle Nakba’dan bu yana emperyalizmin bir aracı olduğunu ve ABD ile Fransa gibi ülkeler tarafından desteklendiğini gösterdi” dedi.

Fransa’da 40 yıldır hapiste tutulan George Abdullah hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

“George Abdullah, 1999’dan beri tahliye edilebilir durumda, ancak tahliye talepleri bugüne kadar sürekli reddedildi. Geçtiğimiz aylarda yapılan bir başvuru kabul edilse de süreç hala belirsiz. Abdullah, hayatını Filistin için mücadeleye adadığı için hapiste.”