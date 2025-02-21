Bordeaux’da üniversite öğrencilerinden işgal eylemi
Fransa’nın Bordeaux kentinde, Talence Pessac Gradignan üniversite kampüsünde bulunan Sciences Po Bordeaux (L'Institut d'études politiques de Bordeaux) ve Bordeaux Montaigne Üniversitesi öğrenciler tarafından işgal edildi.
Sciences Po’daki abluka 18 Şubat’ta başladı. 20 Şubat’ta Bordeaux Montaigne Üniversitesi öğrencileri de bu harekete katıldı. Sabah saatlerinde üniversite binalarının girişlerine barikat kuran öğrenciler, giriş çıkışları engelledi.
Öğle saatlerinde üniversitenin avlusunda öğrenci meclisi toplantısı düzenlendi. Çeşitli konular üzerine tartışmaların yapıldığı toplantıda birçok oylama gerçekleştirildi. Nihayetinde, ertesi gün bir toplantı daha yapılması ve ablukanın devam ettirilmesi kararı alındı.
Ablukanın sürdüğü üniversitelerde eğitim çevrimiçi olarak devam ediyor.
Protestolar pek çok kente yayıldı
Öğrencilerin abluka eylemi ulusal çapta yayılmaya devam ediyor. İlk olarak geçtiğimiz ay Rennes II Üniversitesi’nde başlayan bu hareket, daha sonra Sciences Po Toulouse (L’Institut d’études politiques de Toulouse) ve Sciences Po Strasbourg’a (L’Institut d’études politiques de Strasbourg) sıçradı.
Öğrencilerin eylemlerinin temel sebepleri arasında hükümetin yeni bütçe düzenlemeleriyle eğitim ve sağlık gibi alanlara ayrılan kaynakların azaltılması, üniversitelerin borçlarının artması, tasarruf önlemleri kapsamında öğrencilerin aleyhine kararlar alınması, akademik personel sayısının düşürülmesi ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanması yer alıyor.
Ayrıca, aşırı sağın yükselişi nedeniyle güvenlik kaygılarının artması da protestoların önemli nedenleri arasında bulunuyor.
Filistin ile dayanışma
Üniversiteler için daha fazla bütçe talep eden öğrenciler, Filistin’de yaşananlara da kayıtsız kalmıyor. Üniversitelerin özel sermaye -özellikle İsrail ile bağlantılı olanlar- tarafından fonlanmasına karşı çıkan öğrenciler, binalara Filistin bayrakları ve “Liberté pour Georges Abdallah” (George Abdullah’a Özgürlük) pankartları astı.
Öğrenciler, abluka hakkında görüşlerini bianet’e aktardı.
Geçtiğimiz hafta perşembe günü düzenlenen öğrenci meclisi toplantısında abluka kararı alındığını belirten bir öğrenci, bu eylemin gerektiği sürece devam etmesi gerektiğini vurguladı.
“Hayatını Filistin için mücadeleye adadığı için hapiste”
Aynı öğrenci, bundan sonraki öğrenci meclisi toplantılarına daha iyi hazırlanılması gerektiğini ve belirli bir plan çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Filistin konusundaki duyarlılığa da değinen öğrenci, “İsrail, geçtiğimiz yüzyılın ortalarından beri, özellikle Nakba’dan bu yana emperyalizmin bir aracı olduğunu ve ABD ile Fransa gibi ülkeler tarafından desteklendiğini gösterdi” dedi.
Fransa’da 40 yıldır hapiste tutulan George Abdullah hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
“George Abdullah, 1999’dan beri tahliye edilebilir durumda, ancak tahliye talepleri bugüne kadar sürekli reddedildi. Geçtiğimiz aylarda yapılan bir başvuru kabul edilse de süreç hala belirsiz. Abdullah, hayatını Filistin için mücadeleye adadığı için hapiste.”
Cinsiyetçilik ve aşırı sağa tepki
Sciences Po’daki ablukanın doğrudan bir öğrenci meclisi kararıyla başlamadığını belirten bir diğer öğrenci, yalnızca ekonomik sorunlara değil, aynı zamanda cinsiyetçilik, aşırı sağ ve ekoloji konularındaki endişelere karşı da seslerini yükselttiklerini söyledi.
19 Şubat gecesi abluka sırasında aşırı sağcı bir grubun sözlü saldırısına maruz kaldıklarını belirten öğrenci, Bayrou hükümetinin aşırı sağa alan açtığını ve bu grupların daha rahat hareket ettiğini savundu.
“İsrail’le tüm ilişkiler kesilmeli”
Sciences Po’nun İsrail ile akademik ve finansal bağlantıları olduğunu belirten bir başka öğrenci, bu duruma karşı olduklarını ifade ederek şunları söyledi:
“Üniversitemizin İsrail’e silah satan kurumlarla anlaşmaları var. Bu kurumlar hem İsrail’in işlediği soykırıma doğrudan destek sağlıyorlar hem de üniversitemizin faaliyetlerini finanse ediyorlar. Aynı zamanda, Sciences Po’nun İsrail üniversiteleriyle akademik ilişkileri de var. İsrail’le ilişkisi olan ve soykırıma destek sağlayan tüm kurumlarla ilişkiler kesilmeli.”
(ET/VC)