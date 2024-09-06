Borçkalılar'dan Orman Müdürlüğü protestosu

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü köyünde yaşayanlar Cankurtaran'da yapılmak istenen tesise karşı çıkanların üzerine ateş açılması ve Reşit Kibar'ın öldürülmesine yönelik tepki sürüyor. Köy halkı bugün Borçka Orman İşletme Müdürlüğü önündeydi.

Orman kesim faaliyetlerinin durdurulması talepli dilekçelerini teslim eden grup sonra kurum önünde bir açıklama yaptı. Köy halkı adına açıklama yapan Dursun Ali Koyuncu şunları söyledi:

Daha önce de gelmiştik. Yunus Merttürk’ün emriyle Cankurtaran’a geldiler bunlar. Bu kurum katil bir kurumdur. Bugün Çifteköprü ormanlarına bir daha gelmemeleri için, Reşit abimizin hesabını sormak için buradayız.

İmzalarımızı teslim edeceğiz. Çifteköprü ormanlarına bir tane ormancı giremeyecek. Bir tane daha ormancı daha gelir, bir kişiye daha zarar gelirse artık sabrımız yok. Bize sakin olun diyorlar. Ancak provokasyon organize ettiler. Jandarmaya “Cankurtaran’da güvenlik önlemi almayın” dediler. Bu katliamın en büyük sorumlusu Borçka Kaymakamlığı ve Artvin Valisi’dir. Yunus Merttürk’ün paralı çeteleri Muhammet Ustabaş’ı o bölgeye silahla gönderip bir canımızı aldılar, iki arkadaşımızı yaraladılar. Bir Reşit Kibar ölür, binlerce Reşit olup geliriz. Ormanlarımıza bir daha asla bunları sokmayacağız.