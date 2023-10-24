Borçkalı çocuklar tiyatroyla buluştu

Borçka Belediyesi’nin düzenlediği 2. Tiyatro Festivali’nde yer alan çocuk oyunları okullarda çocuklarla buluşuyor.

Atatürk ve Cumhuriyet ilkokullarında çocuklarla buluşan Primat Atölye, “Beceriksiz Kral’ın Öyküsü” adlı oyununu, Atatürk İlkokulu’nda ise Biz Platform Cafeturc Music&Arts’ın “Aridu” oyunu sahnelendi.

2. Borçka Tiyatro Festivali süresince Çek Sanat’ın “Fırtına” ve “Dev Kurbağa” adlı oyunları, ASSITEJ Genç Sahne’nin “Dünyanın En Küçük Hikâyesi” oyunu farklı ilkokullar ve kreşlerde çocuklar için sahnelenecek.

Acarlar Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu’nda ise Artalan Kolektif’in sahnelediği “Hatırlarsanız Mahremiyet Demiştik” adlı oyun çocuklarla buluştu. Ozan Ömer Akgül’ün yönettiği ve Tuğba Sorgun’un oynadığı oyun, Yaşam Özlem Gülseven’in kısa öyküsünden, kolektif bir çalışma ile oyunlaştırıldı.

Oyun, annesinin ölümünün ardından annesine ait eşyaları ve hatıraları ne yapacağını bilemeyen genç bir kadının kendisiyle yüzleşmesini anlatıyor.

28 Ekim’e kadar sürecek festival kapsamında BGST Tiyatro, Evinde Tiyatro, Tiyatro Hemhal, Tiyatro Bereze, Kumbaracı 50, Primat Atölye, Artalan Kolektif, Atta Festival, Çek Sanat, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, Olası İşler, Assitej Genç Sahne ve Düşler Tiyatrosu Derneğinin oyunları izleyiciyle buluşacak. (AÖ)