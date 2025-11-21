ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2025 00:56
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2025 12:38
1 dk Okuma

QAD'IN "BİRLİKTE YAŞAMI ŞEKİLLENDİRMEK" KONFERANSI

Bonn'da "Türkiye’de Çözüm Süreci ve Gelecek Perspektifleri” tartışması

Barış Araştırmaları Derneği (QAD), cumartesi günü Almanya'da "Birlikte Yaşamı Şekillendirmek: Türkiye’de Çözüm Süreci ve Gelecek Perspektifleri" başlıklı bir konferans düzeniyor. Konferans 22 Kasım’da Wissenschaftszentrum Bonn’da saat 09.00-17:15 arasında gerçekleşecek.

BİA Haber Merkezi

Bonn'da "Türkiye’de Çözüm Süreci ve Gelecek Perspektifleri” tartışması

Almanya’da kurulu Barış Araştırmaları Derneği (QAD) 22 Kasım Cumartesi günü Bonn’da “Birlikte Yaşamı Şekillendirmek: Türkiye’de Çözüm Süreci ve Gelecek Perspektifleri” başlıklı bir konferans düzenliyor.

Konferans planı

Konferans, üç başlık altında gerçekleştirilecek sunumların, kurum temsilcilerince soru-cevap formunda irdelendiği gün boyu sürecek bir etkinlik olarak planlandı.

Konferansın temel sunum ve tartışma eksenleri şöyle:

  • Açılış Konuşmaları

  • Demokratik Bir Yaşamın İnşasını belirleyen iç ve dış faktörler

  • Ortak Demokratik Yaşamın İnşasında Riskler ve Olanaklar

  • Süreç içinde bulunan kurumların ortak sorumlulukları

  • Dernek Adına Kapanış Konuşmaları:

Katılımcılar

İmralı’dan Abdullah Öcalan ve Edirne’den Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’nın da birer mesajla selamlayacakları konferansa DEM Parti Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Prof. Dr. Mithat Sancar, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Akademisyenler Prof. Dr. Hamit Bozarslan, Dr. Naif Bezwan, Dr. Özgür Sevgi Göral, Güley Kılıç, Dr. Yahya Madra, Prof. Dr. Hans-Lukas Kieser, Gazeteci Selahattin Soro ve açılış ve kapanışta QAD adına Şehbal Şenyurt Arınlı, Dilek Kurban ve Süleyman Demirtaş konuşmacı olarak katılacak.

Kürtçe, Türkçe ve Almanca simultane çeviri sağlanacak olan konferansa katılmak isteyenler [email protected] üzerinden kayıt yapabilecekler.

(AEK)

Haber Yeri
Bonn
çözüm süreci birlikte yaşama Kürt sorunu çatışma çözümü
