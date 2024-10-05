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Yayın Tarihi: 5 Ekim 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2024 00:00
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Bombalar altında hayat kurtarmak: Gazze’de bir doktorun tanıklığı

“Türkiye'ye getirilen yaralılar arasında akrabalarım da var, ama Gazze'de hâlâ yüz binlerce insan yardıma muhtaç” diyen Dr. Abuelreesh, dünyanın Filistin halkının acısına sessiz kaldığını söylüyor.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, bir kadının sade bir yaşamın ortasında verdiği mücadeleyi ve direnci simgeliyor. Kadın, yıpranmış bir çadırdan dışarıya bakarken görülüyor. Başında mor bir başörtüsü var ve yüzünde hafif bir gülümseme seziliyor. Çadırın kenarından sarkan çeşitli renklerde elbiseler ve basit yaşam koşulları fotoğrafa hakim. Çadırın malzemesi yıpranmış ve yamalı görünümde, çevrede ise herhangi bir lüks ya da rahatlık belirtisi yok. Kadının bakışları, yaşadığı zorlu koşullara rağmen umut ve dayanıklılığı ifade ediyor. Bu, savaşın ve yokluğun ortasında hayatta kalma çabasını simgeliyor.
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

“İlk gün bile yüzlerce Filistinli öldü. Sağlık Bakanlığı çağırdı, hastaneye gittim. Tablo çok korkunçtu, binlerce kişi geliyordu. Yataklar dolu, yerlerde bile insanlar vardı. Her yer yaralılarla doluydu...”

Filistinli Doktor Ahmed Abuelreesh, 7 Ekim 2023 günü Gazze’de devlet hastanesinde çalışıyordu. O günden önce de çok sayıda saldırıya tanık olmuştu; ancak onun deyimiyle “Gazze o gün cehennemi yaşadı”.

Yedi ay boyunca İsrail’in bombaladığı Gazze’de işgal altında kalan Dr. Abuelreesh, yaklaşık beş aydır Türkiye’de bulunuyor. Üstelik bu onun Türkiye’ye ilk gelişi değil. 6 Şubat depremlerinde de Türkiye’ye gönüllü destek için gelmişti. Sınır Tanımayan Doktorlar’la birlikte gönüllü olarak farklı ülkelere giderek dayanışma gösteren Abuelreesh, şimdilerde Türkiye’de hem gönüllü çalışmalara katılıyor hem de hayatta kalmaya çalışıyor.

Aynı zamanda Filistin halkının sesini duyurmak için çalışan Abuelreesh’in bir diğer hedefi de Gazze’de bırakmak zorunda kaldığı beş çocuğunu ve eşini Türkiye’ye getirebilmek.

Filistin halkının yıllardır abluka altında yaşamak zorunda kaldığını vurgulayan Doktor Abuelreesh, 7 Ekim öncesinin de Gazze için farklı olmadığını söylüyor.

Elektrik, su ve gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında büyük zorluklar yaşanırken, 7 Ekim sonrası ise İsrail’in Gazze’yi "tam bir cehenneme çevirdiğini" belirtiyor.

Dr. Ahmed Abuelreesh, Filistin'deki yıkımı fotoğrafları ile anlatıyor. Fotoğraf: Pınar Erol

Cehennemden çıkışın ancak dünya halklarının Filistin halkının mağduriyetini görmesi ile olacağını söyleyen Ahmed Abuelreesh, “Gazze’de yüz binlerce insan hala sağlık yardımı bekliyor” diyor.

“25 bin kişi tedavi bekliyor”

Dr. Abuelreesh, özellikle çocukların ve kadınların büyük acılar çektiğini vurgularken, savaşın ve ablukanın insanlar üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekiyor:

“Gazze'de elektrik günde sadece 2-4 saat var. Suya ulaşmak büyük bir sorun ve balıkçılar bile sadece 2 kilometre açılabiliyor. İnsanlar en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Gazze'de kanser tedavisi mümkün değil. 85 kanserli çocuğun, gerekli tedaviye erişemediği için hayatını kaybettiğine bizzat şahit oldum. 25 bin kişi tedavi bekliyor, ama abluka nedeniyle Gazze dışına çıkmaları çok zor.”

“Tıbbi ekipman yok”

Fotoğraf: Evrim Kepenek

Sağlık koşullarının büyük oranda kötüleştiğini vurgulayan Abuelreesh, abluka nedeniyle Gazze'de ilaç, tıbbi ekipman ve temel malzemelerin de yetersiz olduğunu belirtiyor:

“Bir bombalama olmuştu ve kuzenimin oğlu iki bacağını kaybetti. Onu kurtarıp tedavi için İspanya'ya göndermek zorunda kaldık. Ancak 20'den fazla akrabamı, çocukları ve aileleri kaybettim.”

“Ukrayna’da bir çocuk ölünce dünya ayağa kalkıyor”

Dr. Abuelreesh, Gazze'deki sağlık altyapısının yetersizliğinin, çok sayıda ölümle sonuçlandığını ve insanların temel tedavilere bile ulaşamadığını vurguluyor:

“Birçok insanın hayatını kaybetmesine tanık oldum çünkü Gazze'de gerekli malzemeler yoktu. Sürekli ilaç ve malzeme eksikliğini düşünmek zorunda kalıyoruz. İsrail'in saldırılarında hastaneler, okullar, siviller hedef alındı. Sadece evler değil, binalar da yıkıldı. Her yer hedef alındı.”

Uluslararası toplumun ve özellikle Arap ülkelerinin tepkisini yetersiz bulan Dr. Abuelreesh Filistin'deki trajedilerin dünya basınında yeterince yer bulmadığını söylüyor:

“Ukrayna'da bir çocuk öldüğünde tüm dünya ayağa kalkıyor, ama Gazze'de 17 bin çocuk öldü ve bu ses getirmedi. Filistin halkı yalnız bırakıldı. Dünyanın geri kalanı Gazze'yi unutmuş durumda, ama biz burada her gün hayatta kalma mücadelesi veriyoruz.”

Dr. Abuelreesh, son olarak şöyle diyor:

“Türkiye'ye getirilen yaralılar arasında akrabalarım da var. Onlar burada tedavi görüyorlar, ama Gazze'de yüz binlerce insan hâlâ yardıma muhtaç…”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Gazze gazze ablukası filistin'le dayanışma filistin israil tarihçesi
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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