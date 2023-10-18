Bombalanan El-Ehli Baptist Hastanesi hakkında

El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze’deki en eski hastanelerden biri. Merkezi kentin güneyindeki Zeytun mahallesinde yer alıyor ve Kudüs Piskoposluğu tarafından yönetiliyor.

Hastane, Anglikan Kilisesi'nin Kilise Misyoner Topluluğu (CMS) aracılığıyla 1882’de kuruldu. ABD merkezli Güneyli Baptist Toplumunun 1954 ile 1982'de işlettiği hastanenin yönetimi, daha sonra Filistin Anglikan Piskoposluğu’na devredildi.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de İsrail’e karşı başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonunun ardından İsrail ordusunun başlattığı “Demir Kılıçlar” operasyonundan etkilenenler için bir “sığınak” vazifesi gören hastane, dün akşam (17 Ekim) bombalandı.

İsrail'in saldırısında en az 500 Filistinli öldürüldü.

Önceki iki saldırı

Saldırıdan önce, 10 Ekim’de Kudüs Piskoposluğu, aralarında hastanenin tıbbi direktörü Dr. Maher Ayyad'ın da bulunduğu üç hastane çalışanının "Rimal bölgesinin bombalanması sırasında evlerini tamamen kaybettiklerini" bildirmişti.

14 Ekim’de ise hastanenin Kanser Teşhis Tedavi Merkezi bir İsrail roketi ile vuruldu. Saldırıda dört hastane çalışanı yaralandı ve üst katlardan ikisi ciddi şekilde hasar gördü, en çok mamografi ve ultrason bölümleri etkilendi.





14 Ekim’deki saldırıyı, Kudüs Piskoposluğu yönetiminden Don Binder, şöyle duyurdu:

“Bugün yerel saatle akşam 7:30 sularında Gazze'deki Ehli Hastanesi Kanser Teşhis Tedavi Merkezi İsrail roket ateşiyle vuruldu. Saldırı, ultrason ve mamografi servisleri de dahil olmak üzere iki üst kata ciddi hasar verdi.

“Dua etmeye devam edin”

“Patlamada burada çalışan hastane personelinden dördü yaralandı ve yaraları için tedavi görüyorlar. Tanı Merkezi, Ehli Hastanesi'nin baş tacıdır ve hem Ehli'de hem de diğer tesislerde çeşitli tedavi seçeneklerine bir başlangıç olarak kanser teşhisi sağlar.

“Önümüzdeki ay, Zeytin Dağı'ndaki Augusta Victoria Hastanesi ile ortaklaşa yeni bir kemoterapi merkezi açacaktık; geçen hafta hastaneye yaptığımız ziyaretin başlıca nedeni de buydu.

“Lütfen hastanenin, çalışanlarının ve orada barındırılan hasta ve mültecilerin güvenliği için dua etmeye devam edin. Ve eğer herhangi bir siyasi etkiniz varsa, lütfen İsrail hükümetinin hastanemizi bombalamasından vazgeçmesini sağlayın!”



Hastanenin haritadaki yeri şöyle:









(TY)