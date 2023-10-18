ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 15:45
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2023 15:46
2 dk Okuma

Bombalanan El-Ehli Baptist Hastanesi hakkında

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bombaladığı ve 500 kişinin hayatını kaybettiği El-Ehli Baptist Hastanesi, 1882 yılında kuruldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/18/bombalanan-el-ehli-baptist-hastanesi-hakkinda.jpg

El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze’deki en eski hastanelerden biri. Merkezi kentin güneyindeki Zeytun mahallesinde yer alıyor ve Kudüs Piskoposluğu tarafından yönetiliyor. 

Hastane, Anglikan Kilisesi'nin Kilise Misyoner Topluluğu (CMS) aracılığıyla 1882’de kuruldu. ABD merkezli Güneyli Baptist Toplumunun 1954 ile 1982'de işlettiği hastanenin yönetimi, daha sonra Filistin Anglikan Piskoposluğu’na devredildi.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de İsrail’e karşı başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonunun ardından İsrail ordusunun başlattığı “Demir Kılıçlar” operasyonundan etkilenenler için bir “sığınak” vazifesi gören hastane, dün akşam (17 Ekim) bombalandı.

İsrail'in saldırısında en az 500 Filistinli öldürüldü. 

Önceki iki saldırı

Saldırıdan önce, 10 Ekim’de Kudüs Piskoposluğu, aralarında hastanenin tıbbi direktörü Dr. Maher Ayyad'ın da bulunduğu üç hastane çalışanının "Rimal bölgesinin bombalanması sırasında evlerini tamamen kaybettiklerini" bildirmişti.

14 Ekim’de ise hastanenin Kanser Teşhis Tedavi Merkezi bir İsrail roketi ile vuruldu. Saldırıda dört hastane çalışanı yaralandı ve üst katlardan ikisi ciddi şekilde hasar gördü, en çok mamografi ve ultrason bölümleri etkilendi.

14 Ekim’deki saldırıyı, Kudüs Piskoposluğu yönetiminden Don Binder, şöyle duyurdu:

“Bugün yerel saatle akşam 7:30 sularında Gazze'deki Ehli Hastanesi Kanser Teşhis Tedavi Merkezi İsrail roket ateşiyle vuruldu. Saldırı, ultrason ve mamografi servisleri de dahil olmak üzere iki üst kata ciddi hasar verdi.

“Dua etmeye devam edin”

“Patlamada burada çalışan hastane personelinden dördü yaralandı ve yaraları için tedavi görüyorlar. Tanı Merkezi, Ehli Hastanesi'nin baş tacıdır ve hem Ehli'de hem de diğer tesislerde çeşitli tedavi seçeneklerine bir başlangıç olarak kanser teşhisi sağlar.

“Önümüzdeki ay, Zeytin Dağı'ndaki Augusta Victoria Hastanesi ile ortaklaşa yeni bir kemoterapi merkezi açacaktık; geçen hafta hastaneye yaptığımız ziyaretin başlıca nedeni de buydu.

“Lütfen hastanenin, çalışanlarının ve orada barındırılan hasta ve mültecilerin güvenliği için dua etmeye devam edin. Ve eğer herhangi bir siyasi etkiniz varsa, lütfen İsrail hükümetinin hastanemizi bombalamasından vazgeçmesini sağlayın!”

Hastanenin haritadaki yeri şöyle:



(TY)

El-Ehli Baptist Hastanesi Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
FİLİSTİN'E DÜNYA ÇAPINDA DESTEK
Gazze'deki hastane katliamına öfke dinmiyor
Bugün 12:10
/haber/gazze-deki-hastane-katliamina-ofke-dinmiyor-286596
ABD Dışişleri Bakanlığı'nda 'İsrail'e kör destek' istifası
Bugün 10:05
/haber/abd-disisleri-bakanligi-nda-israil-e-kor-destek-istifasi-286584
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastane saldırısında 471 kişi öldürüldü
18 Ekim 2023
/haber/gazze-deki-saglik-bakanligi-hastane-saldirisinda-471-kisi-olduruldu-286564
HDK'den İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto: Filistin halkını destekliyoruz
18 Ekim 2023
/haber/hdk-den-israil-baskonsoloslugu-onunde-protesto-filistin-halkini-destekliyoruz-286537
GAZZE’DEKİ HASTANE SALDIRISI
İslami Cihad: İsrail’in iddiaları asılsız
18 Ekim 2023
/haber/islami-cihad-israilin-iddialari-asilsiz-286535
Savaşın gazeteci boyutu: Hamas ve İsrail 11 günde 17 gazeteciyi öldürdü
18 Ekim 2023
/haber/savasin-gazeteci-boyutu-hamas-ve-israil-11-gunde-17-gazeteciyi-oldurdu-286526
DSÖ: Sağlık hizmetlerine yönelik her saldırı uluslararası hukukun ihlalidir
18 Ekim 2023
/haber/dso-saglik-hizmetlerine-yonelik-her-saldiri-uluslararasi-hukukun-ihlalidir-286507
El-Ehli Baptist Hastanesi'nde cenazelerin arasında basın toplantısı
18 Ekim 2023
/haber/el-ehli-baptist-hastanesi-nde-cenazelerin-arasinda-basin-toplantisi-286502
bu haberin uzantıları
Kudüs Piskoposluğu: İsrail'in hastanemize saldırısı insanlığa karşı suçtur
18 Ekim 2023
/haber/kudus-piskoposlugu-israil-in-hastanemize-saldirisi-insanliga-karsi-suctur-286539
ilgili haberler
FİLİSTİN'E DÜNYA ÇAPINDA DESTEK
Gazze'deki hastane katliamına öfke dinmiyor
Bugün 12:10
/haber/gazze-deki-hastane-katliamina-ofke-dinmiyor-286596
ABD Dışişleri Bakanlığı'nda 'İsrail'e kör destek' istifası
Bugün 10:05
/haber/abd-disisleri-bakanligi-nda-israil-e-kor-destek-istifasi-286584
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastane saldırısında 471 kişi öldürüldü
18 Ekim 2023
/haber/gazze-deki-saglik-bakanligi-hastane-saldirisinda-471-kisi-olduruldu-286564
HDK'den İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto: Filistin halkını destekliyoruz
18 Ekim 2023
/haber/hdk-den-israil-baskonsoloslugu-onunde-protesto-filistin-halkini-destekliyoruz-286537
GAZZE’DEKİ HASTANE SALDIRISI
İslami Cihad: İsrail’in iddiaları asılsız
18 Ekim 2023
/haber/islami-cihad-israilin-iddialari-asilsiz-286535
Savaşın gazeteci boyutu: Hamas ve İsrail 11 günde 17 gazeteciyi öldürdü
18 Ekim 2023
/haber/savasin-gazeteci-boyutu-hamas-ve-israil-11-gunde-17-gazeteciyi-oldurdu-286526
DSÖ: Sağlık hizmetlerine yönelik her saldırı uluslararası hukukun ihlalidir
18 Ekim 2023
/haber/dso-saglik-hizmetlerine-yonelik-her-saldiri-uluslararasi-hukukun-ihlalidir-286507
El-Ehli Baptist Hastanesi'nde cenazelerin arasında basın toplantısı
18 Ekim 2023
/haber/el-ehli-baptist-hastanesi-nde-cenazelerin-arasinda-basin-toplantisi-286502
Sayfa Başına Git