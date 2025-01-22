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HABER
Yayın Tarihi: 22 Ocak 2025 09:46
 ~ Son Güncelleme: 22 Ocak 2025 09:49
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Bolu yangınında yayın yasağı kalktı

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağın Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sona erdiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, büyük bir yangın sonrası ciddi şekilde hasar görmüş bir bina görülüyor. Bina, yanık izleri ve is tabakasıyla kaplanmış durumda. Camlar kırılmış veya tamamen yok olmuş, duvarlar yer yer çökmüş. Ön planda iki itfaiye görevlisi görülüyor. İtfaiyeciler yangınla mücadele ekipmanları ve tam koruma sağlayan giysileriyle olay yerinde inceleme yapıyor. İtfaiyecilerden biri elinde bir cihaz taşıyor, diğerinin ise üzerindeki parlak yansıtıcı şeritler dikkat çekiyor. Binanın çevresinde hala dumanlar yükseliyor, yangının etkilerinin devam ettiği izlenimini veriyor. Genel atmosfer, yangının büyüklüğünü ve yarattığı yıkımı yansıtıyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 76 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağın Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sona erdiğini belirtti.

Şahin’in açıklaması şöyle:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin vermiş olduğu yayın yasağı, kaldırılmıştır. Karara ilişkin detaylar, resmî internet sitemizde yayımlanmıştır.

Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ederiz.

Bundan sonraki süreçte de yayıncı dostlarımızdan, olaydan etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek haberlerini dikkatle yürütmelerini rica ediyorum."

Şahin, medya kuruluşlarının olayın hassasiyetine uygun bir şekilde yayın yapması gerektiğine dikkat çekti. Yangınla ilgili soruşturma süreci devam ediyor."

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağı
RTÜK YAYIN YASAĞINI GENİŞLETTİ
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağı
21 Ocak 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Grand Kartal Otel kartalkaya otel yangını bolu RTÜK ebubekir şahin
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