Bolu yangınında yayın yasağı kalktı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 76 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağın Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sona erdiğini belirtti.

Şahin’in açıklaması şöyle:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin vermiş olduğu yayın yasağı, kaldırılmıştır. Karara ilişkin detaylar, resmî internet sitemizde yayımlanmıştır.

Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ederiz.

Bundan sonraki süreçte de yayıncı dostlarımızdan, olaydan etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek haberlerini dikkatle yürütmelerini rica ediyorum."

Şahin, medya kuruluşlarının olayın hassasiyetine uygun bir şekilde yayın yapması gerektiğine dikkat çekti. Yangınla ilgili soruşturma süreci devam ediyor."

RTÜK YAYIN YASAĞINI GENİŞLETTİ Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağı

(EMK)