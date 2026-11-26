Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan siyasi mahpuslar Çelebi Çalan, Maruf Türkan, Levent Cin ve Dündar Elçiçek'in koşullu salıverilmeleri İdare ve Gözlem Kurulu kararlarıyla ertelendi.

Mezopotamya Ajansı'nın 25 Kasım'da duyurduğu habere göre, Cin ve Çalan'ın cezaevinde kalacakları süre 6 ay uzatıldı. Türkan ve Elçiçek hakkındaki erteleme kararlarının süreleri ise öğrenilemedi.

Kararların gerekçeleri mahpuslara henüz tebliğ edilmedi.

34 yıldır cezaevinde: Tahliyesi 10 kez ertelendi

Aynı cezaevinde 11 Kasım'da da 6 siyasi mahpusun tahliyesi altı ay ertelenmişti.

Tuncay Doğan, Ali Murat Çelik, Mahir Ezer, Kenan Karaaslan, Ahmet Abdi İbrahim ve Nurettin Ataman'ın tahliyelerinin engellenmesine mahpusların “pişmanlık duymadıkları” iddiası, disiplin cezaları ve mektuplaşmaları gerekçe gösterilmişti.

Nurettin Ataman: 34 yıldır cezaevinde, tahliyesi 10. kez ertelendi.

Ali Murat Çelik: 32 yıldır cezaevinde, tahliyesi 9. kez ertelendi.

Ahmet Abdi İbrahim: Tahliyesi 7. kez ertelendi.

Hakkında disiplin soruşturması bulunmadığı bildirilen Çelik'in tahliyesinin engellenmesine "pişmanlık göstermediği" iddiası gerekçe gösterildi. .

Hak ihlalleri TBMM gündeminde

DEM Parti Şırnak Milletvekili Newroz Uysal Aslan, 16 Ekim'de cezaevine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında tespit edilen hak ihlallerini 17 Kasım'da TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na taşıdı.

Aslan, Komisyonun cezaevinde yerinde inceleme yapmasını ve son üç yılda verilen koşullu salıverilme erteleme kararlarının ve bunlara karşı yapılan itirazların sonuçlarını araştırmasını istedi.

Başvuruda özellikle “siyasi düşüncelerinin ve yazışmalarının iyi hâl değerlendirmelerinde esas alınması” uygulamasının araştırılmasını talep etti.

Aslan ayrıca mahpusların kurul önünde dinlenmeksizin haklarında karar verilmesini, Kürtçe mektupların bekletilmesini, kitaplara el konulmasını, ortak faaliyetlerin sınırlandırılmasını ve hasta mahpusların sağlık hizmetlerine erişimindeki engelleri de Komisyonun gündemine taşıdı.

İdari kararlarla özgürlükten yoksun bırakma

Kamuoyunda “infaz yakma” olarak adlandırılan uygulamanın dayanağını 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 89. Maddesi uyarınca gerçekleştirilen iyi hâl değerlendirmeleri oluşturuyor.

İdare ve Gözlem Kurulları, mahpusların koşullu salıverilme için gerekli infaz süresini doldurmalarına rağmen olumsuz iyi hâl değerlendirmeleriyle tahliyelerini engelleyebiliyor.

Mahkemelerce hükmedilmiş cezaların toplam süresi değişmemekle birlikte, tekrarlanan idari kararlarla mahpusların özgürlüklerine kavuşmaları yıllarca geciktirilebiliyor.

(AEK)