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YT: Yayın Tarihi: 01.09.2026 08:47 1 Eylül 2026 08:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.09.2026 08:49 1 Eylül 2026 08:49
Okuma Okuma:  1 dakika

Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon

Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, "bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı" iddiasıyla 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

ANKA'nın geçtiğine göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bolu Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada, "bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı" iddiasıyla aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlattı.

Halen tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekiplerinin Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yaptığı bildirildi. 

Haber Yeri
İstanbul
bolu belediyesi
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