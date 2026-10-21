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YT: Yayın Tarihi: 21.10.2026 00:08 21 Ekim 2026 00:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.10.2026 00:33 21 Ekim 2026 00:33
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a 7 yıl 3 ay hapis ve 4 yıl siyasi yasak

Görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, “zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap” suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Özcan’a 4 yıl siyasi yasak verdi; Özcan'ın, “Evde kedi gibi oturacağım” savunmasına itibar etmedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a 7 yıl 3 ay hapis ve 4 yıl siyasi yasak
Taju Özcan Bolu Belediye Başkanlığı sırasında/Fotoğraf: Videodan kayıt
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  • Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve BOLSEV yöneticisi Ali Sarıyıldız'a "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap" suçundan 7 yıl 3 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Özcan ve Can'a 4'er yıl siyasi yasak getirildi. Mahkeme üç sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi ve temyiz yolu açık.
  • Soruşturma, Bolu'daki zincir marketlerin belediyeyle bağlantılı kuruluşlarla reklam sözleşmesi yapmaya zorlandığı ve kurban bağışlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarını kapsıyordu. Özcan suçlamaları reddederek yargılamanın kendisini siyasi olarak etkisizleştirmeyi amaçladığını öne sürdü.
  • Mahkeme ayrıca rüşvet suçundan beraat kararı verirken, dolandırıcılık cezalarını erteledi. 11 sanık ise bütün suçlamalardan beraat etti.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada 19 sanığın yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Bolu’yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BOLSEV) yöneticisi Ali Sarıyıldız’a “zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap” suçundan 7 yıl 3 ay 15’er gün hapis cezası verdi.

Özcan ve Can'a 4'er yıl siyasi yasak getiren mahkeme, Sarıyıldız’ın da 4 yıl belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına hükmetti. Üç sanığın tutukluluğu devam edecek. Karar için temyiz yolu açık.

“Evde kedi gibi oturacağım”

Özcan, 19 Ekim’deki savunmasında suçlamaları reddetmiş, tahliyesini istemişti. İhlas Haber Ajansının aktardığına göre Özcan'ın talebi şöyleydi:

“Serbest kalmak istiyorum. Oğluma kız istemek istiyorum. Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım.”

20 Ekim’de karar öncesindeki son sözü sorulan Özcan yargılamanın kendisini siyasi olarak etkisizleştirmeyi amaçladığını öne sürdü:

“Bu yargılamanın, belediyeye yapılan operasyonların sebebi de Tanju Özcan’ı bitirmek. Bir plan ve senaryo var. Bu planı kim yaptı bilmiyorum.”

Özcan, “MASAK raporu herkesi akladı. Burada bir tiyatro sergileniyor,” diyerek mahkemeden beraatini istedi. Mahkemenin delillere ilişkin gerekçesi henüz açıklanmadı. Özcan salonda bulunan oğluna da “Babam bana haram lokma yedirmemiş diyeceksin” sözleriyle seslendi.

Rüşvetten beraat, dolandırıcılık cezalarına erteleme

Mahkeme, Özcan ve Sarıyıldız’ın rüşvet ve kamu kurumlarıyla dernek ve vakıfların ilişkilerine dair 5072 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından beraatine karar verdi.

Kurban bağışlarına ilişkin nitelikli dolandırıcılık suçlamasındaysa her mağdur yönünden ayrı ayrı 1 yıl 15 gün ile 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis ve adli para cezaları verildi. Özcan’ın cezaları ertelendi; Sarıyıldız hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bu suç yönünden verilen tahliye kararları, irtikap suçundan tutukluluğun sürmesi nedeniyle Özcan ve Sarıyıldız’ın serbest bırakılması anlamına gelmiyor.

Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz’a irtikaptan 5 yıl 10 ay, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan’a rüşvetten 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mustafa Altındal, nüfuz ticaretinden 2 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı ve tahliye edildi. Mahkeme 11 sanığın bütün suçlamalardan beraatine hükmetti.

Dava nasıl açılmıştı?

Soruşturma, Bolu’daki zincir marketlerin belediyeyle bağlantılı kuruluşlarla reklam sözleşmesi yapmaya zorlandığı ve BOLSEV adına toplanan kurban bağışlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarını kapsıyordu. Özcan bütün suçlamaları reddetti.

Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda yapılan karar duruşmasına Özcan ve Can cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında Özcan için 217 yıla kadar hapis cezası istemişti.

Sığınmacılarla ilgili uygulamalara ayrı davada beraat

Özcan’ın belediye başkanlığı döneminde yabancı uyruklulara yapılan ayni ve nakdi yardımlar kesilmişti. Bolu Belediye Meclisi, 2021’de yabancılar için su ücretlerini dolar üzerinden hesaplama ve iki yabancı uyruklu kişinin evliliği için nikâh ücretini 100 bin lira olarak belirleme kararı almıştı. Özcan daha önce su ve bazı diğer hizmet ücretlerini on kat artırmayı savunmuştu.

Bolu İdare Mahkemesi, su ve nikâh tarifelerine ilişkin kararın yürütmesini durdurdu. Belediye Meclisi, yargı kararı sonrasında Ocak 2022’de ilgili düzenlemeleri yürürlükten kaldırdı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 2022/175 sayılı kararıyla uygulamaları ayrımcılık yasağının ihlali sayarak Bolu Belediyesine 40 bin lira idari para cezası verdi.

Özcan, bu uygulamalar nedeniyle ayrıca “nefret ve ayrımcılık” suçundan yargılandı. Bolu Asliye Ceza Mahkemesi 13 Temmuz 2026’da Belediye Başkanı'nın beraatine hükmetti.

(AEK)

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/haber/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-ve-yardimcisi-suleyman-can-tutuklandi-317262
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