Bolivya’da orman yangınları nedeniyle “ulusal acil durum” ilan edildi

Bolivya hükümeti, ülkenin farklı bölgelerinde etkili olan üç büyük orman yangını nedeniyle “ulusal acil durum” ilan etti.

Devlet Başkanı Luis Arce, yaptığı açıklamada, özellikle Santa Cruz bölgesinde yangınların hızla yayıldığını belirterek Bakanlar Kurulu kararıyla acil durum ilan edildiğini duyurdu. Arce, yangınların kontrol altına alınamaması halinde daha geniş alanlara sıçrayabileceğine dikkat çekti.

AA'nın haberine göre, Başkan Arce, uluslararası yardım çağrısında bulunarak, “Dayanışma ve yardımların Bolivya’ya en kısa sürede ulaşması için çalışıyoruz” dedi.

Resmî verilere göre ülkede haziran ayından bu yana 720 farklı noktada yangın çıktı. 2024 yılı boyunca yaşanan orman yangınlarında ise 12 milyon hektardan fazla alanın zarar gördüğü bildirildi.

(EMK)